Julieta Poggio sorprendió en redes sociales con una producción fotográfica inspirada en Hannah Montana, el personaje que catapultó a la fama internacional a Miley Cyrus y que marcó una era dentro de Disney Channel.

El homenaje visual de la actriz e influencer surgió en el marco del especial por los 20 años del canal infantil, celebración que volvió a poner en agenda a las figuras más emblemáticas de la señal.

Julieta Poggio se puso en la piel de Hannah Montana: recreó la fiebre de los 2000 | Créditos: Instagram @poggiojulieta

El eje central de la transformación de Julieta Poggio fue la elección de una peluca rubia dorada, larga y lacia, acompañada por un flequillo recto característico del alter ego musical de Miley Stewart.

La influencer replicó además una de las poses más reconocibles del personaje: el dedo índice sobre los labios, gesto asociado al secreto de su doble identidad entre adolescente común y estrella pop.

Julieta Poggio se puso en la piel de Hannah Montana: recreó la fiebre de los 2000 | Créditos: Instagram @poggiojulieta

JULI POGGIO HOMENAJEÓ A HANNAH MONTANA

El primer outfit combinó referencias country y glam pop, dos pilares estéticos de la serie. La influencer lució una chaqueta de cuero en tono crudo con flecos largos en las mangas, guiño directo al estilo cowboy que definía a Hannah Montana.

Julieta Poggio se puso en la piel de Hannah Montana: recreó la fiebre de los 2000 | Créditos: Instagram @poggiojulieta

Debajo, sumó un top de maxi lentejuelas sobre fondo negro que evocó los vestuarios de concierto del personaje.

Los accesorios reforzaron la estética Y2K: bufanda negra utilizada como choker, cinturón plateado con hebilla XL cubierta de strass y jeans rectos de lavado claro. El conjunto se completó con botas negras altas y un micrófono de vincha, elemento clave que aportó teatralidad y autenticidad a la producción.

Julieta Poggio se puso en la piel de Hannah Montana: recreó la fiebre de los 2000 | Créditos: Instagram @poggiojulieta

El segundo estilismo profundizó en el espíritu experimental que dominó la moda juvenil de mediados de los 2000. Poggio apostó por el layering extremo con una minifalda de crochet rosa superpuesta sobre un jean, combinación que reflejó una de las reglas no escritas del vestuario televisivo de aquella década.

Julieta Poggio se puso en la piel de Hannah Montana: recreó la fiebre de los 2000 | Créditos: Instagram @poggiojulieta

El look incluyó un chaleco sastrero metalizado sobre un top negro básico, acompañado por una boina tipo newsboy con detalles de strass y lentes de sol degradé sin marco. Como cierre, zapatos anchos en color fucsia evocaron la influencia estética de la cultura pop adolescente y de las icónicas muñecas Bratz.