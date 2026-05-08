Un extraño episodio ocurrido en el Teatro Multitabaris generó sorpresa y desató todo tipo de teorías en redes sociales. A pocos días del homenaje realizado a Luis Brandoni, una puerta de vidrio del tradicional teatro de la avenida Corrientes se rompió de manera inesperada y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

El video fue compartido desde la cuenta oficial del Multiteatro y rápidamente se viralizó por lo impactante de las imágenes.

EL VIDEO DE LA PUERTA DEL MULTITABARIS QUE GENERÓ POLÉMICA

La grabación muestra el hall de ingreso completamente vacío durante la noche del 7 de mayo. Según la marca horaria de la cámara, el episodio ocurrió a las 20:49.

En las imágenes puede verse cómo una de las puertas de vidrio se abre violentamente y termina golpeando contra una columna hasta hacerse añicos.

El fuerte ruido de los vidrios cayendo al piso alertó al personal de seguridad del teatro, que apareció segundos después para intentar entender qué había ocurrido. Afortunadamente, no hubo heridos.

FANTASMAS, VIENTO O MARKETING: LAS TEORÍAS QUE ESTALLARON EN REDES

Lejos de aclarar el hecho, la propia cuenta oficial del teatro alimentó el misterio con un mensaje que disparó aún más las especulaciones.

“En estos momentos se investiga si fue producto del fuerte viento o efectivamente —como algunos sostienen— son los fantasmas que habitan los teatros”, escribieron junto al video.

A partir de esa publicación, comenzaron a multiplicarse las teorías en redes sociales.

Muchos usuarios vincularon el episodio con el reciente homenaje realizado a Luis Brandoni en ese mismo espacio teatral, mientras que otros aseguraron que todo se trató simplemente de una fuerte ráfaga de viento.

Crédito: X

LA SOSPECHA DE UNA CAMPAÑA PARA “EL SECRETO”

También aparecieron quienes sospecharon que el episodio podría formar parte de una estrategia promocional para “El Secreto”, la obra que actualmente se presenta en el teatro.

La comedia de intriga está protagonizada por Gerardo Romano y Ana María Picchio y gira alrededor de una inesperada revelación dentro de una pareja.

Por el tono misterioso de la publicación y la temática de la obra, muchos usuarios consideraron que el video podría haber sido utilizado como una acción de marketing viral.

Días antes del episodio, Carlos Rottemberg había organizado un emotivo homenaje a Luis Brandoni en el Multitabaris, el último escenario donde actuó el reconocido artista.