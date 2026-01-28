La Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET) dio a conocer los datos oficiales de recaudación y cantidad de espectadores correspondientes a la Ciudad de Buenos Aires, en el período comprendido entre el 19 y el 25 de enero de 2026. Se trata de la cuarta semana de mediciones del mes de enero.

Ranking de teatro por recaudación en la Ciudad de Buenos Aires

Según los números difundidos por AADET, estas fueron las obras con mayor recaudación durante la semana:

Astor Piazzolla Eterno – Teatro Colón Rocky – Teatro Lola Membrives Salud, Moldavsky y Amor – Teatro Apolo El Jefe del Jefe – Teatro La Plaza Las hijas – Teatro La Plaza Papá por siempre – Teatro Liceo Company – El Nacional Sancor Seguros Fuerza Bruta – GEBA (Sala Sin Piso) Cuestión de género – Teatro Metropolitan Quién es Quién – Teatro Multitabaris

Ranking de teatro por cantidad de espectadores

En cuanto al volumen de público, este fue el ranking de las obras que más espectadores convocaron en la Ciudad de Buenos Aires: