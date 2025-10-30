La espera terminó: Stranger Things lanzó el tráiler oficial de su quinta y última temporada y ya hay fecha confirmada para el regreso de la serie que marcó a toda una generación.

El fenómeno de Netflix se despide con una entrega que, según sus protagonistas y creadores, arranca a pura adrenalina y no da respiro desde el primer minuto.

Cuándo se estrena Stranger Things 5 en Argentina

La temporada final llegará en tres partes, todas a las 22 horas (hora argentina):

Volumen 1: 26 de noviembre (cuatro episodios)

Volumen 2: 25 de diciembre (tres episodios)

El capítulo final: 31 de diciembre

El tráiler y las primeras pistas de la trama

El tráiler oficial ya está disponible y muestra a los personajes en el centro de la acción, con Hawkins sumida en el caos tras la apertura de los portales y la amenaza de Vecna más presente que nunca.

La cuenta regresiva para el desenlace ya empezó y el clima es de máxima tensión.

Según adelantó Millie Bobby Brown (Once), esta vez su personaje está en “modo entrenamiento” y lista para pelear: “Es la primera vez que la vemos como guerrera al inicio de una temporada. Lo único que le importa es proteger a sus amigos. Son la familia que eligió, así que hará lo que sea para mantenerlos a salvo, y nosotros lo vamos a presenciar”.

Gaten Matarazzo (Dustin) contó que el grupo está golpeado por lo que pasó en la temporada anterior y que “cada vez es más difícil mantener todo en su lugar”. El peligro acecha y la presión se siente en cada rincón de Hawkins.

Para Caleb McLaughlin (Lucas), la diferencia clave es que “esta vez entramos de lleno a la acción, y los peligros son los mismos que había al final de la anterior. No derrotamos a Vecna, y el problema sigue tal cual. Todo el mundo corre peligro y sólo tratamos de mantener viva la esperanza”.

Noah Schnapp (Will) adelantó que su personaje vuelve a Hawkins y que “todos están en el mismo lugar y comparten el mismo objetivo”.

Mientras tanto, Sadie Sink (Max) recordó que su personaje quedó en coma tras la batalla con Vecna: “Once la busca en el vacío, pero no la encuentra. Por supuesto que Max ya no es la misma. Pero aún queda una pequeña luz de esperanza y sus amigos se aferran a ella”.

Finn Wolfhard (Mike) aseguró que su personaje retoma el liderazgo y que el grupo está decidido a encontrar a Vecna y terminar con todo.

Qué dijeron los creadores y productores sobre el final

Ross Duffer, co creador y director, explicó: “Lo que hace única a esta temporada es que ya empieza con algo de caos, porque nuestros héroes perdieron la batalla al final de la temporada 4. Antes mostrábamos sus vidas y después introducíamos el elemento sobrenatural. Pero, esta temporada va a toda velocidad desde el inicio”.

Matt Duffer agregó que “en Hawkins ya nada es normal. El pueblo está en cuarentena, así que no pueden desplazarse con libertad, y hay cámaras de seguridad por todas partes”.

Shawn Levy, productor ejecutivo, prometió que “las secuencias de acción y los efectos visuales están a otro nivel, pero esa base emotiva permanece intacta. Parte de la magia de la serie es que, a pesar de que vayamos evolucionando y que el relato vaya siendo cada vez más increíble, todo está enraizado en estos personajes que amamos”.

De qué trata Stranger Things 5: la sinopsis oficial

La historia arranca en el otoño de 1987. Hawkins sigue conmocionada por la apertura de múltiples portales y el grupo de amigos se une con un solo objetivo: encontrar y eliminar a Vecna, que desapareció sin dejar rastro.

El gobierno declaró al pueblo en cuarentena y la búsqueda de Once se intensificó, obligándola a ocultarse. Mientras se acerca el aniversario de la desaparición de Will, una amenaza conocida y aterradora vuelve a acechar.

La batalla final es inminente y todos deberán luchar juntos una última vez para intentar ponerle fin a la pesadilla.

El elenco y la producción detrás del fenómeno

La temporada final reúne a las estrellas que conquistaron al público: Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Once), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Jamie Campbell Bower (Vecna), Cara Buono (Karen Wheeler), Amybeth McNulty (Vickie), Nell Fisher (Holly Wheeler), Jake Connelly (Derek Turnbow), Alex Breaux (teniente Akers) y Linda Hamilton (doctora Kay).

La serie, creada por los hermanos Duffer, es producida por Upside Down Pictures y 21 Laps Entertainment, con los Duffer, Shawn Levy y Dan Cohen como productores ejecutivos.

Stranger Things: un fenómeno que marcó época

Desde su estreno en 2016, Stranger Things se convirtió en una de las series más vistas de Netflix. La cuarta temporada superó los 140 millones de visualizaciones y la producción recibió más de 230 nominaciones y 70 premios, incluidos varios Emmy y el SAG al mejor elenco dramático.

La serie no solo revivió la nostalgia ochentosa, sino que también puso de moda íconos como los waffles Eggo y la New Coke, y llevó a la canción “Running Up That Hill” de Kate Bush al top 10 de Billboard por primera vez en casi 40 años.

Este 2025, el universo de Stranger Things se expande con una obra en Broadway, una serie animada, libros, experiencias inmersivas y productos para fans de todas las edades. El 6 de noviembre, como cada año, se celebrará el Día de Stranger Things, recordando la desaparición de Will Byers y el inicio de la aventura.

La cuenta regresiva ya empezó. Hawkins nunca estuvo tan cerca del final.