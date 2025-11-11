Después de años usando lentes, Nati Jota decidió dar un paso importante: se sometió a una cirugía ocular para corregir su miopía y astigmatismo.

La periodista y conductora compartió en redes sociales su experiencia, mezclando emoción, humor y alivio al contar que ya no necesita anteojos para manejar ni para su vida diaria.

“Para los que usamos anteojos toda la vida es una decisión difícil. Es un cambio de cara y, si no usas anteojos, no lo vas a entender. Te voy a parecer una exagerada, pero me emociona en serio”, expresó en sus historias de Instagram, donde mostró los resultados del procedimiento.

UNA OPERACIÓN RÁPIDA Y SIN DOLOR

Fiel a su estilo espontáneo, Nati relató cómo fue el proceso médico: “Te anestesian mucho los ojos con gotas, sentís los párpados pesados. Te tapan un ojo y te dicen todo el tiempo: ‘Mirá la luz verde’”.

Luego, destacó que la intervención no duele, aunque se perciben luces y sombras. “Ves todo, pero no sentís nada. El doctor me iba explicando todo y eso me dio mucha tranquilidad”, comentó.

Crédito: Instagram

También detalló paso a paso el procedimiento con su característico humor: “La onda es que te abren una ‘tapita’ del ojo, la cortan, le dejan una puntita pegada y la mueven. Dicho así da impresión, pero la verdad es que no te das cuenta. Ahí actúa el láser, posta cinco segundos, y después vuelven a cerrar la tapita. Todo eso dura, literal, dos minutos”.

Crédito: Instagram

UNA DESPEDIDA CON HUMOR Y EMOCIÓN

Antes de la cirugía, Nati Jota se despidió simbólicamente de sus anteojos con una carta que leyó al aire en su programa de Olga. “Gracias, queridos anteojos... gracias por acompañarme en todas”, dijo entre risas y emoción, recordando todas las etapas de su vida en las que la acompañaron.

Con los resultados ya a la vista —literalmente—, la conductora celebró su nueva etapa con una frase que resume su alegría y su estilo inconfundible: “Supongo que ahora soy la rubia exanteojos... o la rubia sin más.”