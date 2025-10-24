Una vez más, Nati Jota se convirtió en el centro de todas las miradas en Instagram. La periodista e influencer compartió un carrusel de selfies en microbikini que rápidamente se volvió viral y desató una ola de comentarios entre sus más de dos millones de seguidores.

En la primera imagen, Nati eligió un traje de baño rojo fuego, uno de los tonos más icónicos de su estilo. El modelo cuenta con un corpiño rectangular con una sutil abertura frontal y una bombacha colaless de tiro alto y corte cavado, que resaltó su figura.

Para completar el look, sumó una camisa blanca semitransparente, llevada con actitud relajada, y unos lentes de sol circulares con marco metálico plateado que le dieron un aire vintage.

Nati Jota encendió Instagram con dos looks en microbikini: rojo fuego y animal print. Crédito: Instagram

EL OTRO LOOK DE NATI JOTA QUE CAUTIVÓ LAS REDES SOCIALES

Pero eso no fue todo. En otra de las fotos del carrusel, la influencer mostró una versión más jugada con una microbikini animal print, uno de los estampados favoritos de la temporada. El conjunto, de base violeta con manchas negras, está compuesto por un corpiño triangular clásico y una bombacha colaless de tiro alto, que Nati lució con una pose en espejo y una sonrisa cómplice.

Para este look, completó el outfit con un delineado cat eye negro, el cabello suelto y algunas horquillas doradas, logrando un equilibrio perfecto entre lo salvaje y lo sofisticado.

“¿En un espejo con cámara de atrás es selfie? ¡Debates que importan!”, escribió con humor en el pie de foto. En cuestión de horas, su publicación superó los 60 mil “Me gusta” y cosechó cientos de comentarios de sus fans, que elogiaron su estilo y naturalidad.