Compinche con sus seguidores de Instagram, Nati Jota les contó que se quemó el brazo y les mostró la impactante evolución de la herida mediante una seguidilla de fotos.

En las imágenes que compartió en Instagram se puede ver cómo estaba la lastimadura tras haberse quemado y cómo luce hoy después de un tratamiento que inició junto a una profesional.

Nati se quemó el brazo. Foto: IG | natijota

“Digamos que estos fueron los avances de mi quemadura desde el día 1. Gracias doctora por acompañarme en el proceso porque me estaba por volver loca de recibir consejos por todos lados...”, contó Nati, sincera.

¿QUÉ DIJO NATI JOTA SOBRE LA QUEMADURA EN SU BRAZO?

Nati Jota habló de su lastimadura en el brazo.

“Las fotos no las saqué para esta storie, sino en modo víctima para mostrarle a mi mamá cómo estoy y para mostrarle a Andre mi evolución. Me parece curioso y lo comparto, no doy tips porque siento que depende de cada quemadura, consulten al médico...”.

“Yo hice Platsul Cicaplast alternando, pero más que nada Platsum hasta que sané lo abierto. La clave es ponerte agua fría apenas te quemás porque adentro la piel sigue caliente y se sigue quemando. No hielo”, cerró, contundente.