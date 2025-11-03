Nati Jota utilizó sus redes sociales para felicitar al equipo del programa de streamind Nadie Dice Nada por su quinto aniversario y su posteo rápidamente generó repercusión entre los fans del programa.

“Felices 5 años @nadiedicenada_! Feliz de haber formado parte del proyecto en sus primeros años“, comenzó diciendo Nati en su cuenta de X (antes Twitter), después de lo que había sido su comentada salida.

“Agradecida por el lugar, por haber sido yo misma por primera vez en un trabajo. Que sigan los éxitos. Que siguen. Felicitaciones a todo el equipo actual y a todos los q han formado parte”, agregó la influencer.

El mensaje conmovió a los seguidores del ciclo y a quienes recuerdan los primeros años del programa, cuando Nati formaba parte del equipo original junto a Nico Occhiato y los demás integrantes.

NATI JOTA REVELÓ SIN FILTRO SI EXTRAÑA TRABAJAR CON NICO OCCHIATO Y FLOR JAZMÍN PEÑA EN LUZU TV

Siempre buena onda con sus seguidores de Instagram, Nati Jota respondió a sus picantes preguntas y no le dio la espalda a quien quiso saber si extraña trabajar con Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña en Luzu Tv. Actualmente, la periodista conduce Sería Increíble en Olga, el streaming considerado la competencia del que lleva adelante el ex de Flor Vigna.

“¿Extañás Luzu?”, le consultaron a la periodista, que se habría ido del programa que compartía con Nico y Flor en malos términos, supuestamente, peleada con él. “Extraño todo lo de mi pasado, desde el colegio hasta la facu y todos mis laburos”, admitió Nati, buena onda.

“Evidentemente, fui bastante feliz, casi siempre, así de quejosa como soy en el presente, soy optimista del pasado. Volvería a vivir todo otra vez pero bueno, lo que terminó, terminó. Agradecida y en el fondo aquello que pasó vive siempre en nosotros. Metáfora aparte: somos lo que nos pasó, yo no sería esto sin cada uno de los pasos dados y siempre agradecida”, cerró Jota, conciliadora.