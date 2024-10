Siempre dispuesta a mostrarse sincera con respecto a cómo se siente, Nati Jota les contó a sus fanáticos que una actitud de su colega y amigo Homero Pettinato le molestó un montón, tanto que la expuso en Instagram.

Homero compartió a través de sus stories una conversación en la que se ve cómo le clava el visto a Nati, a lo que ella le hace un fuertísimo reclamo que él elige tampoco contestar.

Nati y Homero se cruzaron fuerte.

“No me claves el visto. Sos pelotudo. Te extraño. ¿Por qué le hablás a todos menos a mí? Ya fue, si no, te saco de mi lista mental de amigos y listo, pero todavía te tenía”, le reclama ella, sin filtro.

NATI JOTA SE ENOJÓ CON HOMERO PETTINATO

Nati Jota hizo eco de la storie que compartió Homero Pettinato que deja en evidencia cómo le clavó el visto y cerró con otro reclamo igual de firme pero más extenso.

“Te saco de mi lista mental de amigos, ya no me jode no tenerte, pero es feo esperar algo y que no venga, ¿me explico? No tengo problema, a partir de ahora, en que seas simplemente un compañero de laburo. Se ve que me confundí. No me enoja, me pone triste. Me ponía. Ahora ya estás en la lista que corresponde y no tenés ese poder sobre mi bienestar”, cerró, irónica.