La figura de Natalie Weber en las redes sociales no solo destaca por su trabajo en televisión, sino también por la conexión directa que mantiene con su millón de seguidores.

En las últimas horas, la modelo habilitó la popular caja de preguntas en su cuenta de Instagram y, como era de esperarse, las consultas sobre estética y bienestar físico no tardaron en llegar.

LOS CINCO “NO” QUE NATALIE WEBER APLICA PARA MANTENER LA PANZA CHATA

Entre todas las preguntas recibidas, una de las más recurrentes fue sobre el secreto detrás de su abdomen plano. Con una foto de perfil en la playa que dejó en evidencia los resultados de su disciplina, la panelista fue directa y enumeró los cinco elementos que eliminó de su alimentación diaria.

“No gaseosa, no harinas, no verduras crudas, no aderezos, no alcohol”, escribió Weber junto a la imagen. Una lista contundente que refleja el nivel de compromiso que mantiene con su cuerpo durante la semana. La modelo enfatizó que esta fórmula es personal y agregó: “A mí me funciona”, dejando en claro que no se trata de una receta universal sino de lo que ella experimentó en su propio organismo.

Natalie Weber compartió su rutina para lucir un abdomen plano. Crédito: Instagram

EL EQUILIBRIO ENTRE LA DISCIPLINA SEMANAL Y EL DISFRUTE DEL FIN DE SEMANA

Otra seguidora quiso profundizar en el aspecto psicológico de mantener una dieta estricta: ¿cómo hace para no caer en atracones los fines de semana después de tanto esfuerzo? La respuesta de Weber fue honesta y humana.

“Intento acordarme de lo mal que me voy a sentir después y me mido un poco, solo un poco”, reconoció la modelo, quien no oculta que también atraviesa momentos de tentación. Sin embargo, confesó que su estrategia incluye un permiso consciente: “Pero el fin de semana me relajo e intento comer todo lo que en la semana no”.

Foto: Instagram

Esta filosofía del balance entre restricción y disfrute parece ser clave en su método para mantener la constancia sin caer en extremos que puedan afectar su salud mental o generar ansiedad alimentaria.