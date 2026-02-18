El musical “Company”, protagonizado por Fer Dente y Alejandra Radano, agrega nuevas fechas. Con funciones de jueves a domingo y continuidad confirmada hasta fines de marzo, te contamos precios, horarios y cómo conseguir entradas

“Company”: funciones y horarios actualizados

Las funciones continúan en el Teatro El Nacional Sancor Seguros (Av. Corrientes 960) y se mantienen de la siguiente manera:

Jueves – 20.30 hs

Viernes, sábado y domingo – 20 hs

El espectáculo seguirá en cartel hasta fines de marzo.

Precios de entradas de “Company”

Las entradas están a la venta a través de Plateanet con los siguientes valores:

Desde $35.000 a $65.000

Experiencia Palco Premium: $140.000

Reparto de “Company”

Además de las figuras principales, el elenco está integrado por:Diego Jaraz, Laura Silva, Hernán Kuttel, Vane Butera, Felipe Forastiere, Andrea Mango, Sebastián Holz, Denisse Cotton, Sacha Bercovich, Paz Gutiérrez, Mariel Percossi, Martina Loyato, Lali Vidal y Uri Bruk.

La dirección de actores de Laura Oliva profundiza en el humor, la ironía y la emoción de cada personaje, logrando un equilibrio que eleva aún más la calidad del musical.

Un musical que conquistó al público y a la crítica

“Company” presenta una versión actual del clásico de Stephen Sondheim, destacándose por su potencia interpretativa y su imponente puesta musical. La dirección escénica ofrece una lectura contemporánea que profundiza en los vínculos y emociones de los personajes, mientras que la dirección vocal de Eugenia Gil Rodríguez garantiza precisión y calidad interpretativa.

La dirección musical de Damián Mahler, al frente de una orquesta de ocho músicos en escena, convierte la música en un elemento dramático clave, otorgándole al espectáculo un carácter inmersivo y vibrante.

El éxito teatral del verano

Aclamada por la crítica y elegida por el público, “Company” se posiciona como el musical del verano y una de las producciones más destacadas del año. Con funciones de jueves a domingo y continuidad confirmada hasta fines de marzo, reafirma el gran momento que vive el teatro musical en Argentina, con producciones de nivel internacional y talento local de primer nivel.