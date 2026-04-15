La relación entre Fernando Dente y Pablo Turturiello llegó a su fin y generó impacto en el ambiente artístico. Luego de varios días de especulación, la separación fue confirmada públicamente y comenzaron a conocerse detalles que explican qué pasó entre ellos.

Según trascendió, fue Ángel de Brito quien confirmó la ruptura, luego de notar el llamativo silencio de ambos en redes sociales en las últimas semanas.

La noticia no tardó en generar repercusión, especialmente porque la pareja se mostraba consolidada y con proyectos en común.

De acuerdo a lo que se supo, la separación no habría estado vinculada a terceros ni a conflictos escandalosos, sino a una decisión más profunda.

La postal que compartió Fernando Dente con su novio, Pablo Turturiello. Fuente: Imagen subida a la web por TN.

Fuentes cercanas aseguraron que el vínculo se desgastó con el tiempo y que ambos atravesaban momentos personales distintos, lo que terminó impactando en la relación. En ese contexto, decidieron separarse de común acuerdo, priorizando el bienestar individual.

UNA HISTORIA DE AMOR QUE MARCÓ UNA ETAPA

Durante su relación, Fernando Dente y Pablo Turturiello supieron mostrarse muy unidos, compartiendo proyectos y momentos importantes. Incluso, el conductor había manifestado en más de una ocasión su deseo de formar una familia, lo que hacía pensar en un futuro sólido.

Sin embargo, como ocurre en muchas parejas, los cambios personales y las distintas etapas de vida terminaron pesando más que el proyecto en común.