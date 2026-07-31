Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni terminaron de construir su mansión en Canning tras tres años de obra, y ahora se conocieron los detalles del ambiente que se convirtió en el corazón de la casa.

A través de un video pudimos ver cómo es la cocina ultramoderna que diseñaron a medida de su rutina de alta competencia.

La propuesta estética se aleja de los clásicos ambientes cálidos y apuesta de lleno por un estilo industrial, con líneas rectas, materiales fríos y una paleta de colores oscuros que le da un aire sobrio y sofisticado a todo el espacio.

A través de un video que compartió su cocinera privada en su cuenta de Instagram, se pudieron observar algunos de los rincones más destacados de la cocina. Crédito Instagram

ASÍ ES EL DISEÑO INDUSTRIAL DE LA COCINA DE TAGLIAFICO Y CALVAGNI

Las alacenas de estilo industrial son muebles empotrados con puertas de vidrio en tonos oscuros que cubren todo el sector superior, mientras que tiras de luces LED internas iluminan una cristalería de élite: una colección de copas y vasos de distintos tamaños, pensada tanto para vino como para champagne.

Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni en la cocina de su casa de Canning. Crédito: Instagram.

En cuanto al equipamiento, todos los electrodomésticos están integrados en color negro, y el punto más llamativo es un horno empotrado de última generación con ladrillos refractarios, ideal para preparaciones caseras al estilo de una pizzería profesional.

LA CANILLA QUE SACA AGUA HIRVIENDO AL INSTANTE, LA GRAN NOVEDAD

Además de la estética, la cocina tiene un fuerte componente funcional. La mesada y la bacha están hechas en mármol color marfil con vetas grises, un material noble que combina con la impronta industrial del resto del ambiente.

Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni en la cocina de su casa de Canning. Crédito: Instagram.

Pero el detalle que más llamó la atención fue la canilla que despacha agua hirviendo al instante, instalada junto a la bacha.