Julieta Lombardo, conocida en redes sociales como Julieta Pink, protagonizó un particular momento junto a su esposo que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores. La creadora de contenido, manicura y tatuadora, que cuenta con más de 110 mil seguidores en Instagram, decidió hacerle una “cámara oculta” a su pareja para conocer su reacción al verla con un look que no pasó desapercibido.

“A ver qué me dice mi marido cuando me ve”, escribió Julieta al comienzo del video, en el que se mostró luciendo unas ajustadas calzas rosas que resaltaban su figura. La escena parecía una simple prueba para descubrir qué opinaba su esposo, pero su respuesta terminó sorprendiendo a muchos.

Cuando el hombre ingresó a la habitación, inicialmente no reparó en la prenda. Sin embargo, unos segundos después observó a Julieta y le preguntó: “¿Así fuiste al gimnasio vos? ¿Así fuiste al gimnasio?“.

Julieta Pink le hizo una broma a su marido y quedó en evidencia (Foto: Instagram @soyjulietapink)

JULIETA PINK LE HIZO UNA BROMA A SU MARIDO Y SALIÓ MAL

“¿Y, qué tiene?“, contestó ella, mientras él insistía: “¿Desde cuando te pones la calza así?“. Julieta intentó justificar su elección y explicó: “Las chicas que entrenan se las ponen así“. La respuesta de su esposo no tardó en llegar: “Pero tienen 20 años”. Ante esto, ella le respondió entre risas: “¿Qué tiene que tenga 35?“.

Julieta Pink le hizo una broma a su marido y quedó en evidencia (Video: Instagram @soyjulietapink)

Lejos de dejar el tema ahí, el hombre continuó cuestionando el look de su esposa: “Tenes 3 hijos, ¿cómo vas a vestirse así?“, le planteó. Julieta, todavía entre risas, respondió: “Bueno, pero yo quiero ponérmelo así... así se nota que estoy entrenando un poquito”. La situación subió de tono cuando él, visiblemente molesto, le indicó: “Ponetelo bien. Bájate eso”. Y luego fue todavía más contundente con su opinión sobre la prenda: “Esa calza no va y encima te la pones así. No va porque es de tro**”. “¡Estas loco!“, reaccionó Julieta, quien finalmente decidió revelar que toda la conversación estaba siendo grabada.

El video rápidamente llamó la atención en redes sociales y generó todo tipo de comentarios. Mientras algunos usuarios tomaron la situación con humor, otros repararon especialmente en la forma en la que el hombre reaccionó frente a la vestimenta de su esposa. De hecho, varios de los seguidores de Julieta le advirtieron que la actitud de su marido podía ser considerada una “red flag”.