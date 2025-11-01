Ulises Jaitt atravesó un momento inesperado que, según él, podría haber sido una manifestación simbólica de su hermana Natacha, fallecida en 2019.

La charla se daba en medio de la repercusión por la denuncia reciente de su sobrino Valentino, hijo de la mediática, quien lo acusó de maltrato.

Ulises se encontraba conversando con el conductor Juan Etchegoyen acerca de cómo está atravesando este conflicto familiar, cuando fue consultado sobre si en los últimos días había sentido o percibido alguna señal relacionada con Natacha.

El periodista le preguntó si había tenido experiencias que él interpretara como un mensaje, un recuerdo o una presencia energética vinculada a su hermana.

Hasta ese momento, la respuesta era negativa. Ulises explicó que conserva fotografías de Natacha en su casa y que esa es la manera que encontró para sentirla cerca, como una forma de amparo simbólico.

LA INCREÍBLE EXPERIENCIA DE ULISES JAITT

“Tengo sus fotos acá, es como mi protección, mi guía”, explicó. Sin embargo, agregó que no había vivido nada extraordinario o fuera de lo común después de la denuncia de Valentino.

Pero mientras respondía, ocurrió la escena que lo conmovió: su perro ingresó a la habitación de manera espontánea, lo miró y se acercó a él justo en el instante en el que hablaba de Natacha. Ulises se detuvo, lo tomó en brazos y quedó unos segundos en silencio, visiblemente tocado por la coincidencia.

“Es increíble. Entró justo cuando me preguntaste por una señal. Vení, vení… este es el amor del bueno”, expresó, acariciando al animal. Después, reflexionó en voz alta sobre el momento, señalando que recién entonces comprendió lo que había pasado: “Me quedé pensando en eso. Quizás esta fue la señal. Lo acabo de captar ahora”.