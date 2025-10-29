La pelea de Ulises Jaitt con Valentino Yospe, el hijo menor de su fallecida hermana Natacha, quedó en segundo plano tras la escandalosa discusión en vivo que tuvo en Mujeres Argentinas que lo motivó a retirarse en vivo del estudio.

Todo comenzó cuando Ulises afirmó que no hay posibilidad de reconciliarse con su sobrino, a quien definió como “Judas, porque es un traidor”.

Entonces, Amalia Diaz Guiñazú lo cuestionó: “Yo entiendo que vos estuviste atrás, pero si vos considerás que sos el responsable de todos los logros del niño...”.

Ulises Jaitt contra Amalia Díazz Guiñazú.

Como Jaitt se jactaba de haber impulsado que Valentino estudie, no repita y además encargarse de su salud, Amalia enfatizó: “No te estoy juzgando, no estoy diciendo nada. El hecho de que haya pasado de año no significa nada”.

La discusión de Ulises Jaitt y Amalia Guiñazú

Hasta que frente a la insistencia de Ulises, la periodista lanzó un desafortunado comentario: “Hitler pasaba de año y los padres lo trataban pésimo”.

Amalia Díaz Guiñazú contra Ulises Jaitt.

Ulises Jaitt: -¡¿Con quién me compara?! ¡¿Qué acaba de decir?!

Amalia Guiñazú: -Sí. Estoy diciendo que hay personajes... Yo no te estoy comparando, ni siquiera voy a confrontar con vos”.

Ulises Jaitt.

Ulises Jaitt: -No. Esto es una falta de respeto. Mira que yo soy de la colectividad judía. ¿A quién acabas de nombrar?

En ese momento, Federico Seeber intentó poner paños fríos, pero Ulises se levantó indignado, se sacó el micrófono y se fue del estudio al grito de: “Le faltaste el respeto a la comunidad judía y no te lo voy a permitir”.