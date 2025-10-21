La denuncia contra Ulieses Jaitt que hizo pública Valentino Yospe por violencia familiar afectó al periodista, quien este martes advirtió a su al joven sin sutilezas: “Si me sigue jodiendo, lamentablemente me voy a olvidar que es mi sobrino“.

“Estuvo diciendo barbaridades sobre mí cuando el año pasado en este mismo programa estábamos los dos juntos diciendo que yo fui como el padre”, lamentó Ulises en A la Tarde.

Entonces, recordó que el chico “tuvo una vida muy complicada”, ya que en 2011 murió Adrián Yospe, su padre, y en 2019 falleció su mamá, Natacha Jaitt, y que además “cuando vivían los padres vio mucha violencia”.

Ahí lanzó un polémico comentario con doble sentido: “Es hijo de primos. Adrián y Natacha eran primos hermanos”.

Por qué se desató la guerra familiar

Furioso por haber sido desalojado de la casa de Natacha Jaitt, que tras su muerte pasó a ser propiedad de Valentino, Ulises fue explícito: “Él necesita un tratamiento psiquiátrico producto de su vida. Hay muchas cosas que no mostré porque lo sigo cuidando. Pero si me sigue jodiendo, lamentablemente me voy a olvidar que es mi sobrino”.

Ulises Jaitt explicó por qué su sobrino lo denunció por violencia familiar.

Y subió la apuesta: “Hay cosas que no puedo develar, porque si yo lo revelo lo meto en problemas. Y no deja de ser el hijo de mi hermana amada”.

“Él se quiere hacer famoso y está utilizando esto como escenario personal. De hecho, en las notas que dio pone los cuadros de fondo, porque él es artista. Pero eligió el camino incorrecto, porque yo no soy su enemigo. El enemigo de él es el asesino de su mamá, no yo”, argumentó.

Al final, Ulises Jaitt aclaró por qué no se ocupa del tratamiento psiquiátrico de su sobrino: “El que se acerca a Valentino sale lastimado. Porque él no se encuentra bien. Cuando la cabeza no funciona, no funciona nada”.