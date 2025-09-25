La protección que Ulises Jaitt parececía darle a Valentino, el hijo menor de Natacha Jaitt, no fue tal y el adolescente sorprendió al contar el infierno que atravesó entre los 8 y los 16 años, denuncia por violencia familiar en mano.

“A mi tío siempre lo dejé bien parado, pero la realidad es distinta. Desde que tengo ocho años, y más en el peor caso que fue la muerte de mi madre, que todo colapsó para él, siempre muy violento conmigo”, arrancó el adolescente de 19 años ante Fernanda Iglesias.

“A mi hermana nunca la tocó, porque era mujer y esa era su justificación. Y yo fui el que sufrió la violencia por mano dura por parte de él”, precisó en diálogo con Puro Show.

La denuncia de Valentino contra Ulises, el hermano de Natacha Jaitt.

Ahí aclaró la actitud de su mamá: “Mi madre no estuvo tan pendiente de lo que pasaba con Ulises, porque estaba con muchas cosas enfrente y no tenía tiempo para darme esa atención que yo necesitaba. No la juzgo para nada, porque estaba atravesando un momento difícil de su vida”.

“Yo viví bajo manipulación de él por muchos años, hasta que yo decidí actuar. Yo tenía que hacer como que él era el tío perfecto, como que era un padre para mí. (...) Él creía que la única opción para que yo me porte bien, porque yo era muy rebelde, era usar la mano dura. Y lo fue así desde que yo tenía ocho hasta mis 16 años”, relató.

Ayuda contra violencia familiar Llamá al 144

El calvario del hijo de Natacha Jaitt con Ulises

“Empezó con manotazos, después zamarreos, me agarraba de los pelos y me arrastraba por toda la casa. Me ha pegado con cinturones; me ha dejado marcas en las piernas; me ha dejado lesiones en la cara; me ha subido hasta el baño del piso de arriba. Me ha metido en el baño con agua fría, mientras me caía el agua fría el tipo me cag... a trompadas, agarraba un palo de escoba, me lo partía a la mitad en la espalda, en las piernas. Estuve dos semanas rengo, no pude caminar”, dijo.

Entonces reconoció: “Yo vivía con demasiada presión, amenaza y manipulación. Yo creía que todo lo que él me hacía estaba bien. Yo creía que me lo merecía. Él lo hacía porque al final del día él pensaba que se arrepentía, como que no quería, pero él decía que no le quedaba otra”.

“Fallece mi mamá. Yo vivo solamente con él. Mi hermana también viene a vivir conmigo. Pero así mismo mi hermana era como mi madre. No se metían mucho en la situación y trataban de escapar de la violencia de Ulises”, siguió.

Valentino Jaitt y la denuncia contra su tío Ulises.

Tras entrar becado a una escuela de la colectividad judía todo cambió: “A partir de entrar al psicólogo, yo abrí los ojos”.

Valentino reveló que a sus 16 se fue a vivir a un hogar y tras un infructuoso reencuentro con su tío decidió que no tenía retorno: “Si lo tenía que sacar de mi casa tenía que denunciarlo”.