Una situación tan espontánea como incómoda se volvió viral en las últimas horas y tuvo como protagonista, aunque de manera involuntaria, a Sofía Martínez.

La reconocida periodista deportiva, que desde hace tiempo se destaca en la cobertura de la Selección argentina y en transmisiones de torneos nacionales, mantiene un bajo perfil respecto a su vida privada y, especialmente, sobre su simpatía futbolera.

Sin embargo, un comentario inesperado durante un streaming terminó exponiendo lo que hasta ahora prefería mantener en reserva.

Todo ocurrió durante la visita de Davo Xeneize, influencer y reconocido hincha de Boca, al ciclo Nadie Dice Nada, que se emite por LUZU TV.

En medio de un debate distendido sobre por qué muchos periodistas deportivos optan por no revelar de qué club son hinchas, Momi Giardina lanzó una duda que, según confesó, arrastraba hace tiempo: “Los periodistas deportivos no dicen de qué cuadro son. Yo quiero saber de qué cuadro es Sofi Martínez y no me doy cuenta”.

DE QUÉ CUADRO ES SOFI MARTÍNEZ

La pregunta quedó flotando apenas unos segundos antes de que Santiago Talledo, uno de los integrantes de la mesa, respondiera de manera directa y sin demasiada cautela: “¿Sofi Martínez? De Boca”.

De inmediato, se produjo un silencio cargado de sorpresa. Las miradas se cruzaron en la mesa, algunos rieron incómodos y otros lo miraron con tono de reproche. “La sacaste del clóset”, le dijo entre risas uno de los participantes, marcando el momento exacto en el que Talledo entendió que había ido demasiado lejos.

Intentando reparar lo dicho, el panelista trató de relativizar su comentario y continuó: “Es que tiene cara de bostera”. Sin embargo, el intento de explicación no hizo más que sumar humor a una situación de la que ya no había vuelta atrás.