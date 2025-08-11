El dulce de batata casero es uno de esos tesoros de la repostería argentina que, con apenas batatas, azúcar y un poco de paciencia, se convierte en una delicia casera irresistible. Esta versión artesanal es muy fácil de preparar y sorprende por su rendimiento.
La clave está en cocinar lentamente la batata con azúcar y un toque de limón, hasta alcanzar una textura firme que se pueda cortar en tajadas perfectas. El resultado es un dulce tierno, aromático y con un sabor profundo que supera con creces cualquier versión industrial.
Ingredientes para dulce de batata casero
- Un k de batata (3 batatas medianas aproximadamente).
- 150 cc de agua.
- 650 g de azúcar.
- 10 g de agar-agar.
- 5 cc de esencia de vainilla.
Procedimiento
- Hervir la batata hasta que esté blanda (como para hacer puré).
- En una olla, poner el agua, azúcar y agar-agar y llevar al fuego hasta que hierva sin dejar de revolver (necesitamos que llegue a hervir para que active el agar-agar).
- Incorporar la batata y la vainilla fuera del fuego y mixear.
- Llevar a un molde y dejarlo 10 minutos a temperatura ambiente y luego llevar a la heladera.
- En aproximadamente 3 horas estará listo para disfrutar.
