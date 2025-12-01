Carín León vuelve a Buenos Aires. El artista que llevó la música mexicana a los escenarios más importantes del mundo confirma su segunda presentación en Argentina, con un show único el 7 de agosto de 2026 en el Movistar Arena.

Entradas para Carín León en Buenos Aires

Preventa: desde el 3 de diciembre a las 16 h

Venta general: desde el 4 de diciembre a las 16 h

Tickets: disponibles exclusivamente en movistararena.com.ar

Así será el show de Carín León

Óscar Armando Díaz de León Huez, conocido como Carín León, nació hace 36 años en Hermosillo, al noroeste de México y capital del estado de Sonora.

Con banda completa y una puesta visual que combina la estética tradicional del regional mexicano con un estilo urbano-cowboy contemporáneo, Carín León llega al Movistar Arena para repasar sus mayores éxitos y consolidar un vínculo que crece con cada visita.

Tras su primera presentación en 2024, el artista regresa para un espectáculo que promete ser un reencuentro cargado de emoción, desamor, intensidad y una identidad compartida. Como dice el propio Carín: “Donde duele México, late Argentina”.

La presencia del artista, tres veces ganador del Latin GRAMMY®, llega en uno de los momentos más importantes de su carrera.

Carín León: un presente histórico

Carín León. Foto: prensa

El regreso del músico a Buenos Aires coincide con un año consagratorio:

Será el primer artista latino en presentarse en la Sphere de Las Vegas , con una temporada récord y funciones agotadas.

Lleva la música mexicana por el mundo con shows masivos y giras internacionales.

Se posiciona como una de las figuras clave en la expansión global del género.

Su show en el Movistar Arena confirma el crecimiento de un artista que abrió nuevas puertas para el regional mexicano y que hoy es una referencia imprescindible en la escena latina.

Acerca de Carín León

Desde el inicio de su carrera solista en 2018, Carín León se consolidó como una de las voces más influyentes de la música latina moderna. Su estilo fusiona el regional mexicano con géneros como pop, rock y sonidos globales, creando un sello propio que lo distingue a nivel internacional.

Entre sus logros destacan: