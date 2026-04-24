Carín León lanzó su nuevo single “La Buena”, una canción que marca el inicio de una etapa artística renovada y enciende la previa de su esperado regreso a Buenos Aires. El artista se presentará el próximo 7 de agosto en el Movistar Arena, en el marco de una gira internacional que promete ser la más ambiciosa de su carrera.

Compuesta junto a Iván Gámez, Álex Hernández, Daniel Rondón y Mario Cáceres, “La Buena” vuelve a poner en primer plano la capacidad de Carín León para conectar desde lo emocional.

El tema relata una historia de transformación personal, donde el protagonista deja atrás una vida de excesos para reconstruirse desde un lugar más profundo.

La estrella multidiamante mexicana inicia una nueva etapa con su último lanzamiento, mientras se prepara para llevar su música a Estados Unidos, Asia y América Latina con su próxima gira.

Musicalmente, mantiene su esencia con sonidos tradicionales mexicanos —como requintos, tololoches y charchetas— fusionados con una estética moderna y global.

Mirá el video de “La buena” de Carín León

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip filmado en el desierto de Sonora, dirigido por Yerick Johnson. Además, la portada del single fue realizada por Mike Miller, reconocido por trabajar con figuras como Tupac Shakur y Snoop Dogg, reforzando el alcance internacional de esta nueva etapa.

Carín León

En paralelo, el cantante se prepara para una gira histórica que lo llevará por Estados Unidos, Asia y América Latina. Entre los hitos más destacados, se presentará en el Madison Square Garden, el BMO Stadium, será el primer artista mexicano en encabezar el Summer Sonic y también hará historia como el primer artista latino en presentarse en el Sphere.