Antes de su esperado regreso a la Argentina, Carín León dio un paso gigante en su carrera y presentó su propio festival en su tierra natal. Se trata de “La Cura Fest”, un evento que reunió a más de 70.000 personas en Hermosillo y que contó con figuras de primer nivel como Alejandro Sanz, Kany García, Kevin Kaarl y Grupo Frontera.

Como anfitrión, Carín León fue el gran protagonista de ambas noches, cerrando cada jornada con invitados especiales en shows colaborativos.

Carín León

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Carín León

Cuenta regresiva para su show en Buenos Aires

Carín León se prepara para reencontrarse con el público argentino el próximo 7 de agosto en el Movistar Arena.

El show forma parte de una etapa clave en su carrera, que incluye giras por Estados Unidos y Canadá, además de su próxima presentación en la Sphere, donde hará historia como el primer artista latino en presentarse en ese escenario.

Entradas y fecha en Argentina

📍 Lugar: Movistar Arena (Buenos Aires)📅 Fecha: 7 de agosto🎟️ Entradas: disponibles únicamente a través de Movistar Arena