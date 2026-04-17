A poco de celebrarse el festejo de 15 de Allegra que le organizaron Fabián Cubero y Mica Viciconte, Nicole Neumann enfrentó las cámaras. Sin vueltas, la modelo dejó en claro que no tiene intenciones de alimentar la polémica y fue contundente: “No hablo de la gente que no me interesa”.

La declaración se dio durante una entrevista con el programa Puro Show, donde Nicole intentó enfocarse en la alegría de su hija y pidió a la prensa no hablar de la menor: “Dejemosla Allegra en paz, por favor, disfrutar su fiesta”, pidió, buscando correr el eje de la conversación.

“Hablemos de cualquier otra cosa pero nada de mi familia. Hay cosas que no las puedo manejar , hay otras que irán por la vía de la Justicia, pero yo no tengo ganas de estar en cámara hablando de la intimidad de ellas”, remarcó.

Nicole Neumann habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Luego de que la nombraran a Mica Viciconte fue aún más lejos y dejó en claro su postura: “No me interesa nada, no sé qué dicen, qué hacen, no me importa, no me fijo. Ni tengo nada para decir de gente que no me interesa”.

Nicole Neumann, firme en su decisión de no entrar en polémicas

Nicole Neumann defendió su postura de no hablar de temas familiares ni de personas ajenas a su círculo. “Te repito, no voy a hablar de gente que no me interesa hablar”, remarcó al cronista de Puro Show.

Sobre la posibilidad de que en los próximos días, durante la fiesta, haya indirectas o provocaciones en redes sociales, Nicole fue contundente: “No hay forma. A mí lo que me importa es que mi hija sea feliz. Entonces, ella esté feliz, a mí no hay nada que me pueda alterar, ni mover del eje realmente”.

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