El artista argentino Dante Spinetta lanza “Pensando en Ella”, el nuevo adelanto de su próximo álbum, una pieza que fusiona el tango y el R&B en una combinación única que celebra la esencia porteña con un sonido moderno y sofisticado.
👉 Mirá el video oficial de “Pensando en Ella”
Una historia de amor, desamor y groove
“Pensando en Ella” marca un nuevo capítulo en la evolución musical de Dante Spinetta. La canción une la melancolía del tango con la sensualidad del funk y la intensidad del R&B, creando una obra que late con el pulso de Buenos Aires.
El video —dirigido por Hernán Corera y Lucas Brañas y producido por Mamá Húngara— combina con elegancia el caos y la belleza del desamor, transformando el baile tanguero en un lenguaje visual que expresa crudeza, pasión y vulnerabilidad.
“Pensando en ella es mi tango”, explica Dante. “Quise sintetizar la vieja melancolía de Buenos Aires con un sonido urbano, mezclando elementos de hip hop y R&B con una orquestación clásica y una letra que refleja la sensación de estar perdido dentro de un corazón roto”.
Sofisticación sonora y espíritu porteño
El tema fue grabado con cuerdas registradas en el histórico Estudio ION, bajo la dirección de Claudio Cardona, donde alguna vez grabaron leyendas como Astor Piazzolla, Aníbal Troilo y Roberto Goyeneche.
Un video que baila entre la pasión y la melancolía
En el videoclip, una pareja de bailarines encarna el espíritu del tango en clave moderna.
Entre luces tenues, movimientos precisos y miradas cargadas de emoción, la danza se convierte en el vehículo de una historia que oscila entre la pasión y la melancolía.
El vestuario, diseñado por Sol Canievsky, completa la puesta visual con una estética elegante y atemporal.