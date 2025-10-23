El artista argentino Dante Spinetta lanza “Pensando en Ella”, el nuevo adelanto de su próximo álbum, una pieza que fusiona el tango y el R&B en una combinación única que celebra la esencia porteña con un sonido moderno y sofisticado.

Una historia de amor, desamor y groove

“Pensando en Ella” marca un nuevo capítulo en la evolución musical de Dante Spinetta. La canción une la melancolía del tango con la sensualidad del funk y la intensidad del R&B, creando una obra que late con el pulso de Buenos Aires.

El video —dirigido por Hernán Corera y Lucas Brañas y producido por Mamá Húngara— combina con elegancia el caos y la belleza del desamor, transformando el baile tanguero en un lenguaje visual que expresa crudeza, pasión y vulnerabilidad.

“Pensando en ella es mi tango”, explica Dante. “Quise sintetizar la vieja melancolía de Buenos Aires con un sonido urbano, mezclando elementos de hip hop y R&B con una orquestación clásica y una letra que refleja la sensación de estar perdido dentro de un corazón roto”.

Sofisticación sonora y espíritu porteño

El tema fue grabado con cuerdas registradas en el histórico Estudio ION, bajo la dirección de Claudio Cardona, donde alguna vez grabaron leyendas como Astor Piazzolla, Aníbal Troilo y Roberto Goyeneche.

Un video que baila entre la pasión y la melancolía

En el videoclip, una pareja de bailarines encarna el espíritu del tango en clave moderna.

Entre luces tenues, movimientos precisos y miradas cargadas de emoción, la danza se convierte en el vehículo de una historia que oscila entre la pasión y la melancolía.

El vestuario, diseñado por Sol Canievsky, completa la puesta visual con una estética elegante y atemporal.