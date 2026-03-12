La noche en Es mi sueño, el programa de Guido Kaczka tuvo un momento inolvidable cuando Malena Dorado, hija de la recordada cantante Tamara Castro, fallecida en 2006, subió al escenario y desplegó todo su talento. La joven no solo sorprendió con su voz, sino que también tocó el corazón de todos los presentes con su historia personal.

“Quiero aprovechar para agradecerles a todos, a Guido también, por la oportunidad. Es una sensación especial porque vos conociste a mi mamá y sé que me tuviste en brazos, mi papá me ha hablado de eso”, expresó Malena, visiblemente emocionada antes de cantar.

Guido Kaczka, Malena Dorado y Abel Pintos (Fotos: capturas eltrece)

El momento se volvió aún más emotivo cuando Abel Pintos, jurado del ciclo, le habló directamente a Malena. “Es emocionante para mí, yo no te quería mencionar nada porque no quería condicionar ni mucho menos, pero me emociona mucho verte acá, no te veo justamente desde que te tuve en brazos siendo bebé. Por eso siento verdadera emoción y curiosidad por escucharte cantar”, confesó el cantante, dejando ver la profunda conexión que lo une a la familia Castro.

Malena eligió interpretar una de las canciones más emblemáticas de su madre, lo que generó una atmósfera cargada de recuerdos y sentimientos. Abel Pintos no ocultó su admiración: “Lo primero que quiero decirte es el punto más objetivo de todos. Me gusta mucho cómo cantás. Es muy valiente elegir esta canción para quienes guardamos el hermoso recuerdo de tu mamá y sobre todo para quienes tenemos su amor presente escuchándola a menudo. Es muy valiente elegir esta que fue uno de sus himnos”.

El jurado destacó la personalidad artística de Malena: “Estás cargando de muchas cosas y nosotros hablamos mucho de lo difícil que es aprender a dominar lo que a uno le pasa cuando canta. Pero sobre todo porque tu mamá tenía un sello muy notable para cantar, para frasear, para decir las cosas. Y vos viniste acá a demostrar que vos tenés el tuyo propio y lo hiciste impresionantemente bien porque no pasaste ni por un segundo por el camino que ella marcó en esta canción”.

Tamara Castro (Fotos: capturas eltrece)

La presentación de Malena Dorado no solo fue un homenaje a Tamara Castro, sino también una muestra de que el talento y la pasión pueden atravesar generaciones. El público y el jurado la ovacionaron, y la joven se ganó un lugar especial en el corazón de todos los que siguieron el programa.

Tamara Castro murió el 8 de diciembre de 2006 en un accidente de tránsito mientras viajaba con su banda durante una gira. Iba en una camioneta conducida por su esposo, Sergio Dorado, rumbo a un show cuando, según reconstrucciones del hecho, el conductor se distrajo al caérsele un mate y el vehículo invadió el carril contrario.

Tamara Castro (Fotos: capturas eltrece)

La camioneta chocó de frente contra otro auto en la ruta provincial 13, cerca de Rafaela, en Santa Fe. La artista falleció en el acto junto a los ocupantes del otro vehículo.

Tamara había cumplido apenas 34 años, y dejó huérfana a su hija Tais, fruto de su relación con Cau Bornes, y a Malena, la menor de ellas.

