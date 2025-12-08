Abel Pintos volvió a demostrar por qué es uno de los artistas más queridos del país. Este lunes 8 de diciembre, el cantante llegó al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez para protagonizar una jornada solidaria que conmovió a todos: plantó 30 árboles de nuez pecán en los jardines del hospital, un gesto cargado de simbolismo y compromiso social.

La fecha no fue casualidad. En el Día de la Virgen, Abel eligió celebrar sus 30 años de carrera sembrando vida en el lugar que apadrina desde hace tiempo junto a Marcelo González. Los árboles representan cada año de su trayectoria y, al mismo tiempo, una apuesta al futuro para los chicos y chicas que transitan el hospital.

Abel Pintos fue nombrado Padrino del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez junto a Marcelo González

En Puro Show, Pampito y Mati Vázquez entrevistaron a Abel, que contó que la principal intención de plantar esos árboles es simbólica. “Es un árbol que va a producir frutos durante 120 o 150 años”, recalcó.

ABEL PINTOS REVELÓ POR QUÉ DECIDIÓ PLANTAR 30 ÁRBOLES EN EL HOSPITAL DE NIÑOS RICARDO GUTIÉRREZ

“Sin embargo, hasta que empiece a producir frutos van a pasar unos 7 años, que en tiempos de agro es una eternidad. Pero eso es lo que nos enamoró de esta planta y es que durante ese tiempo hay que dedicarse a cuidarlo y protegerlo y estar atento a su crecimiento, que nos va a trascender a nosotros”, agregó.

“Como venimos trabajando hace un tiempo con el Hospital Gutiérrez, propusimos plantar en este patio estos árboles. Cada uno de estos árboles están apoyados por empresas que van a colaborar con su cuidado”, agregó el cantante.

El gesto forma parte de un proyecto ambiental y comunitario que Abel y su socio Marcelo González impulsan desde hace años a través de Plan Divino, la productora que comparten. Ya realizaron plantaciones en el campo La Matera en Mercedes y crearon bosques de reforestación bajo el nombre “Alta en el Cielo”, en homenaje a las canciones patrias y al valor de nuestras raíces.

Ahora, esa misión llegó al Hospital Gutiérrez. La plantación de pecanes busca no solo embellecer y oxigenar los espacios verdes, sino también generar un recurso sustentable: estos árboles darán frutos nutritivos que podrán aprovecharse en el futuro.

