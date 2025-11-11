Abel Pintos fue nombrado Padrino del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, junto a su socio y manager Marcelo González, durante un emotivo concierto solidario realizado a beneficio de la Cooperadora del Hospital.

El espectáculo, organizado por la Cooperadora del Hospital de Niños junto a la productora Plan Divino, se llevó a cabo en el Palacio Libertad, donde Abel Pintos ofreció un show acústico íntimo y cargado de emoción ante un auditorio colmado.

Abel Pintos: reconocimiento por su compromiso solidario

Minutos antes del concierto, Abel Pintos y Marcelo González recibieron de manos del Dr. Pablo Neira (Director Médico) y Alicia Garré (Presidenta de la Cooperadora) la invitación oficial para convertirse en Padrinos del Hospital Gutiérrez.

Ambos fueron homenajeados con placas conmemorativas en reconocimiento a su compromiso y apoyo constante a la institución pediátrica.

Un evento solidario por una gran causa

La velada, conducida por Guillermo Lobo y María Belén Ludueña, tuvo como objetivo recaudar fondos para la remodelación integral del Pabellón Gómez, una de las áreas más importantes del hospital.

El proyecto, desarrollado junto al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, transformará más de 3.200 m², mejorando la calidad de internación de aproximadamente el 40% de los pacientes del Hospital de Niños.

Un encuentro con gran apoyo institucional

Al evento asistieron autoridades médicas, representantes de empresas y marcas que apoyan la labor solidaria de la Cooperadora del Hospital, junto a invitados especiales del ámbito de la cultura, el periodismo, el espectáculo y la salud.

Sobre la Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez

Con casi 70 años de trayectoria, la Cooperadora del Hospital Gutiérrez trabaja incansablemente para mejorar la atención de niños, niñas y sus familias, impulsando obras, equipamiento médico y programas de asistencia en el hospital público pediátrico más emblemático del país.