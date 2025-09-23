Abel Pintos celebra 30 años de carrera musical y lo festeja con una gira única: “Abel 30 Años”, un show inolvidable que recorrerá sus grandes éxitos y llegará a diferentes ciudades del país. Las primeras fechas ya fueron confirmadas y la emoción crece entre su público.

Primeras fechas confirmadas del tour “Abel 30 Años”:

📍24 de noviembre – Rosario – Anfiteatro Municipal

📍6 de diciembre – Ciudad de Buenos Aires – Ciudad Universitaria

🎟️ Entradas ya disponibles en Enigma Tickets y en la página oficial de Abel

Abel Pintos festeja 30 años de música con una gira a nivel nacional

El 17 de agosto, Abel Pintos cumplió 30 años en la música y sorprendió a su público con una de las noticias más esperadas: un nuevo tour con el que homenajeará su increíble trayectoria artística.

“Abel 30 Años” no será un show más. Será una verdadera fiesta musical donde repasará canciones de todas sus etapas, desde sus comienzos hasta sus más recientes lanzamientos, en un espectáculo lleno de emoción, conexión y celebración.

Más fechas por anunciar

Por ahora, solo se han confirmado las primeras dos fechas del tour, pero el artista adelantó que el recorrido incluirá muchas más ciudades. En las próximas semanas, se irán revelando nuevas localidades y fechas.