La noche de Es mi sueño tuvo un momento inolvidable gracias a Lorenzo Fiorotto, un nene de Gualeguaychú, Entre Ríos, que con solo 13 años se animó a cantar “Sin principio ni final”, el clásico de Abel Pintos, y terminó haciendo llorar al propio artista en pleno escenario.

Lorenzo subió al escenario con una mezcla de nervios y alegría. “Me siento nervioso y contento”, confesó antes de empezar, mirando directo a Abel, el autor de la canción que eligió para su debut en el programa de Guido Kaczka.

Abel Pintos y Lorenzo en Es mi sueño (Fotos: capturas eltrece)

La interpretación de Lorenzo sorprendió a todos por su voz dulce y su entrega. Apenas terminó, el jurado lo llenó de elogios y consejos, pero el momento más emotivo llegó cuando Abel Pintos subió al escenario, lo abrazó y lo felicitó por su participación. “Yo, si fuera Abel, estaría preocupado por su trabajo”, bromeó Joaquín Levinton, dejando en claro el nivel del pequeño cantante.

EL DESEO DE LORENZO QUE CONMOVIÓ HASTA LAS LÁGRIMAS A ABEL PINTOS EN ES MI SUEÑO

Pero la emoción llegó a su punto máximo cuando Abel le pidió a Lorenzo que cantaran juntos. Después, el propio Abel se quebró al escuchar el sueño del chico: “En realidad, a mí no me interesa ser famoso. Lo que me gustaría de grande es cantar a beneficio de chicos necesitados y ayudar a la gente”.

El cantante no pudo ocultar su emoción: “Lo tenés todo. Me emociona mucho que hayas elegido esta canción y la cantaste muy amablemente, con toda la ternura que tenés. No sé lo que yo hubiese dado por cantar así a tu edad”, le dijo Abel, visiblemente conmovido.

La historia de Lorenzo no solo tocó a los presentes en el estudio, sino que rápidamente se viralizó en redes sociales. Su humildad y su deseo de usar la música para ayudar a otros chicos lo convirtieron en uno de los grandes protagonistas de la noche y en un ejemplo para todos.

