Después de meses de audiciones, desafíos, lágrimas y mucha música, Popstars llegó a su gran final y ya tiene a las cinco integrantes de Chapeaux, la nueva banda femenina que nació del reality de Telefe conducido por Nico Vázquez.

Este martes 3 de noviembre, Ángela Torres, Nicki Nicole y Charlie García tuvieron la difícil tarea de elegir a las artistas que formarían parte del grupo. Las ganadoras fueron Juana Distéfano, Mía Piñeiro, Magalí Altamirano, María Adolfina Pérez y Kala Bidner, quienes celebraron entre abrazos y lágrimas el comienzo de una nueva etapa en sus carreras.

Pero la consagración no será el único motivo para festejar: Chapeaux ya tiene fecha para su debut oficial. La banda se presentará en el Movistar Arena el 21 de enero de 2027, en un show que marcará el inicio de su camino profesional.

Foto: Prensa Telefe (@adriandiazfoto) Por: Adrian Diaz Bernini

La convocatoria inicial del reality reunió a 15.000 jóvenes que soñaban con convertirse en estrellas de la música. De ese enorme grupo, 3.000 fueron seleccionadas para participar de las audiciones presenciales. Con el correr de las etapas, el jurado fue reduciendo la cantidad de aspirantes: primero quedaron 150 participantes, después 33 y finalmente 11 semifinalistas.

Foto: Prensa Telefe (@adriandiazfoto) Por: Adrian Diaz Bernini

Las ganadoras son:

Juana Distéfano, la primera elegida del jurado. Ella tiene 19 años y fue la primera participante en recibir la confirmación de que integraría la nueva banda. Además de su faceta musical, Juana mantiene desde 2015 un canal de YouTube con más de 100 mil suscriptores, donde comparte videoblogs y distintos momentos de su vida cotidiana. Su reacción al escuchar su nombre fue una de las más emotivas de la noche.

Foto: Prensa Telefe (@adriandiazfoto) Por: Adrian Diaz Bernini

Mía Piñeiro, una artista con herencia musical. Con apenas 18 años, Mía fue la segunda elegida para integrar Chapeaux. La joven tiene una historia familiar ligada a la música: es nieta de Fernando Suárez Paz, el histórico violinista que acompañó a Astor Piazzolla. Además de cantar, siente una gran pasión por la fotografía artística. Durante el reality se destacó por su carisma, naturalidad y presencia escénica.

Foto: Prensa Telefe (@adriandiazfoto) Por: Adrian Diaz Bernini

Magalí Altamirano, de Popstars a Soy Luna. Tiene 19 años y ya comenzó a construir su recorrido en el mundo del espectáculo. Magalí había conseguido ingresar a la Casa Popstars después de interpretar “Vértigo”, de Ángela Torres, y terminó convirtiéndose en la tercera integrante seleccionada. Además de su participación en el reality, este año se incorporó al elenco de Soy Luna: Volver a rodar, el regreso de la exitosa ficción juvenil.

Foto: Prensa Telefe (@adriandiazfoto)

María Adolfina Pérez, la entrerriana que cumplió su sueño. Tiene 19 años y es oriunda de Basavilbaso, Entre Ríos. Su llegada a Buenos Aires tenía inicialmente otro objetivo: estudiar Periodismo. Sin embargo, su pasión por la música terminó llevándola por un camino completamente diferente. Después de superar las distintas instancias de la competencia, se convirtió en la cuarta elegida para formar parte de Chapeaux.

Foto: Prensa Telefe (@adriandiazfoto) Por: Adrian Diaz Bernini

Kala Bidner, la última integrante en completar la banda. Con 21 años, Kala fue la última participante en conseguir uno de los cinco lugares disponibles. La joven ya había tenido una experiencia muy especial en su carrera: en 2022 fue convocada para interpretar el Himno Nacional Argentino antes del amistoso entre Argentina y Estonia. Además, es hija de la actriz Guadalupe Martínez Uría y llega a Chapeaux después de demostrar sus condiciones vocales a lo largo de la competencia.

Foto: Prensa Telefe (@adriandiazfoto) Por: Adrian Diaz Bernini

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ASÍ CONTABA NICO VÁZQUEZ CÓMO SE PREPARA PARA CONDUCIR POPSTARS

La noticia de que Nico Vázquez será el conductor de la nueva edición de Popstars en Telefe causó un gran revuelo. En una charla exclusiva con Intrusos, el actor compartió (en abril de 2026) cómo se está preparando para este desafío y ahondó en su deseo de mantener su vida privada fuera de las cámaras.

“Es un desafío inmenso, pero también una felicidad espectacular de la mano de Gustavo Yankelevich”, afirmó el actor, quien se mostró entusiasmado por ser parte de este proyecto que promete ser un fenómeno. Según relató, la propuesta llegó en una conversación con el productor y socio cercano, quien le lanzó la idea durante un ensayo grupal: “Me siento muy halagado. Bueno, somos socios. Y en este caso me quería como conductor”, recordó con una sonrisa.

El ofrecimiento, inesperado para Vázquez, llegó cuando Yankelevich le explicó que su rol sería algo así como un “guía, un conductor, un host que va acompañando”. Sorprendido por la propuesta, el actor no dudó en aceptar el reto, aunque reconoció que la idea de estar al frente de un reality tan grande le trae muchas responsabilidades.

Foto: Captura (América)

En cuanto a su preparación para este nuevo desafío televisivo, Nico explicó que está cuidando mucho su bienestar personal para mantenerse equilibrado: “Es lo primero que me preocupa, que lo hablo con mi terapeuta. Le digo: ‘no me quiero desequilibrar en el sentido de que estoy en eje, ¿viste? Pero también estoy con muchos compromisos”. Además, dejó claro que el canal ha sido flexible para ajustar su agenda y poder compatibilizar todos sus proyectos.

Pero el foco no estuvo solo en su carrera. El tema de su vida personal también estuvo sobre la mesa, especialmente su relación con la actriz Dai Fernández, con quien se muestra muy reservada. “Elijo mostrar lo que tengo ganas. No tengo ganas de exponerme mucho”, confesó sin rodeos, dejando en claro que prefiere mantener su privacidad intacta.

Lejos de los flashes y las especulaciones mediáticas, el entrevistado destacó que valora la intimidad de sus logros, tanto profesionales como personales, y que disfruta de compartir esos momentos con las personas que realmente importan: “Paso a paso”, cerró.