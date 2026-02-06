Carmen Barbieri decidió romper el silencio luego de que se conociera que Ayelén Paleo la denunció penalmente por hostigamiento y acoso mediático. En una nota que dio LAM, la artista se mostró contundente y aseguró que se trata de una situación injusta que revive un conflicto del pasado.

Consultada directamente por la denuncia, Carmen confirmó estar al tanto, aunque aclaró que aún no recibió ninguna notificación formal: “De eso se encarga mi abogado. Pensé que esto se había terminado ya, hace años que pasó”, comenzó diciendo en referencia a Ayelén, la tercera en discordia en lo que fue su matrimonio con Santiago Bal.

Lejos de mostrarse sorprendida, Barbieri deslizó una fuerte interpretación del accionar de Paleo: “Es una obsesión. Hay gente que se obsesiona con una persona y no para”.

Foto: Captura (América)

Durante la charla, Carmen se despegó por completo del vínculo personal con la denunciante y recordó el origen del conflicto: “Yo no compartí nada con ella. Mi marido compartió cama, todo con ella. Yo no. Yo no sé ni quién es ella”. En ese contexto, también hizo referencia a su exmarido: “Santiago está muerto. Lamentablemente no lo están dejando descansar. Santiago no puede hablar, él es el que tendría que contar”.

Sobre el impacto emocional de la denuncia, la conductora fue clara: “No estoy dolida, no. Ni odio tengo. Lo que no puedo soportar es la injusticia. Es una injusticia muy grande. No me lo merezco”.

Foto: Instagram (@ayepaleo)

“Yo soy una mujer muy derecha. La plata la gano trabajando. Soy una trabajadora, honesta y decente”, siguió. Incluso, fiel a su estilo frontal, se refirió a un escenario extremo: “Si es penal y hay que ir presa, voy presa. No tengo miedo a nada. Y si me meten presa, es por una injusticia”.

Por último, Carmen contó el apoyo que recibió de su familia y cerró con una definición contundente sobre su presente: “Mi hijo (Fede Bal) me dijo que me quede tranquila. Mi herida cerró. Yo soy feliz desde hace mucho tiempo”, cerró, tajante.

GUERRA SIN FILTRO: CARMEN BARBIERI FULMINÓ A MORE RIAL EN VIVO Y ELLA LE RESPONDIÓ CON TODO EN LAS REDES

La pelea mediática entre Carmen Barbieri y Morena Rial sumó un capítulo de alto voltaje. Todo comenzó en el programa Con Carmen, cuando la conductora se tomó varios minutos para hablarle directamente a la hija de Jorge Rial, en medio de la polémica por un incidente ocurrido en la puerta de un local de comidas rápidas.

“Morena Rial, no hacés nada, chorra, parásito. Sos un parásito. Primero informate, porque no era un boliche. Era un McDonald’s, donde él (por su hijo, Fede Bal) había encargado una comida. Fue a buscarla por atrás y los chicos estaban haciendo cola. Se armó un lío bárbaro y su guardaespaldas lo llevaron al auto. Nunca hubo una pelea. Nunca él estaba metido en esa. Informate, Morena. ¡Burra! Sos una burra”, lanzó sin filtro.

Lejos de terminar ahí, Carmen le agradeció con ironía por “sumar rating” y hasta la invitó a ver su obra de teatro Enemigas Íntimas, en Mar del Plata, con Luisa Albinoni: “Vení, que tengo que hablar como en privado así te cuento varias cosas que no voy a decir. Y no amenazo. Te quiero, Morena”, remató con picardía.

Foto: Captura de Instagram Stories (@moreerial) Por: Fabiana Lopez

La respuesta de More Rial no tardó en llegar y fue a través de sus historias de Instagram, donde desplegó toda su artillería. Primero, publicó un fuerte descargo: “Querida Carmen, estoy viendo tu patético programa, así que agradecé que debo ser la única que te mira. Me llama mucho la atención que hables de violencia en boliches cuando tu hijito querido… por si no recordás, acá te dejo una captura del bello momento en Carlos Paz”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@moreerial) Por: Fabiana Lopez

Luego, aclaró su versión sobre el incidente: “Muy triste que un pseudo periodista no chequeé lo que dicen. Yo no participé en ninguna pelea, solo quise salir y la seguridad del boliche no me permitía. No arrojé ninguna botella, solo intentaba frenar la violencia que estaba sucediendo en la puerta. Nadie identificó a nadie, solo son inventos del hermano del estafador”.

Por si quedaban dudas de su enojo, Morena cerró con un dardo letal: compartió una nota de archivo sobre la condena por estafa que cumplió Carmen Barbieri en 2019 y le escribió: “Carmen, antes de levantar el dedo acusador, recordá que no te bañás con agua bendita”.

¡Tremendo!