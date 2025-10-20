Carmen Barbieri volvió a mostrar su estilo directo y sin filtros en el stream de Resu en vivo, donde opinó sobre diversas figuras del ambiente.

Al ver la foto de Ayelén Paleo en pantalla, no pudo contener su sorpresa. “¿Quién es ella?”, preguntó la capocómica. Pampito le respondió: “Ayelén Paleo”.

“Pero no parece Ayelén Paleo… acá hay mucho dinero invertido”, disparó Carmen, haciendo alusión a los retoques estéticos de la bailarina.

CARMEN BARBIERI DESTROZÓ A AYELÉN PALEO, QUIEN FUE AMANTE DE SANTIAGO BAL

Acto seguido, bajó un poco la intensidad con irónicos halagos: “Está hermosa, tiene un cuerpo genial. Es una gran bailarina de tango. Entró al Bailando y, gracias a eso, logró demostrar que es una excelente artista”.

Sin perder su tono mordaz, Carmen cerró recordando el pasado: “Pero antes entró a mi revista, lamentablemente. La elegí yo, me gustaba su cuerpo y cómo bailaba… y después se llevó a mi marido.”

Con su memoria afilada y su lengua filosa, Barbieri volvió a generar repercusión con sus declaraciones sobre una figura que marcó su vida personal y profesional.

