A mediados de octubre, Elizabeth Rodrigo, madre de la bailarina Ayelén Paleo, recuperó la libertad tras casi dos meses detenida, acusada de ser la líder de una presunta red de trata de personas.

Desde su casa, la mujer rompió el silencio en Desayuno Americano y aseguró estar “triste, consternada y abatida” por la grave acusación en su contra.

“Yo les sacaba fotos eróticas a las chicas, pero después no las veía más”, afirmó la fotógrafa en diálogo con el programa de América TV.

Elizabeth Rodrigo fue acusada de ser la jefa de una red de trata de personas. (Foto: Desayuno Americano)

“Pensé que era una confusión”, dijo Elizabeth

Elizabeth relató cómo fue el allanamiento en su domicilio y los difíciles días que vivió en prisión.

“Cuando vinieron a allanarme pensé que era una confusión. Tiraban los lentes, mis cámaras, que son mis herramientas de trabajo. Ahí llamé a mi hijo”, contó la mamá de Paleo.

Con la voz quebrada, expresó su angustia: “Estoy derrumbada. Es difícil recuperarse de eso. ¿Cómo sigo? Voy a necesitar psicólogos. Es muy traumático todo. Los días en la cárcel no se los deseo a nadie, y menos cuando sos inocente. Me decían ‘vos sos la jefa de una red de trata’”.

Luego recordó los primeros momentos de su detención: “Cuando me llevan detenida fue a una comisaría en Berazategui. Me tiraron un colchón en una celda. Estaba viviendo una pesadilla. Las chicas me preguntaban por qué estaba ahí. En el transcurso de los días me enteré lo grave que era todo”.

LA MAMÁ DE AYELÉN PALEO CONTÓ FUERON LOS DÍAS EN LA CÁRCEL

Finalmente, dio detalles sobre su paso por el penal: “Estuve en la cárcel de Melchor Romero. Me pusieron en un buzón, sola. Estaba 23 horas encerrada y solo una hora en el patio, también sola”.