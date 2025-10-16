Un mes y medio después de su detención, Elizabeth Rodrigo, la madre de Ayelén Paleo, recuperó la libertad en medio de una causa que la investiga por presunta explotación sexual y económica en La Plata. La noticia generó alivio en la familia, aunque la situación judicial de la mujer todavía está lejos de resolverse.

La información se conoció este jueves por la tarde, cuando Karina Iavícoli reveló en vivo en Intrusos (América) que la madre de la exvedette había sido liberada. Según detalló la periodista, la noticia llegó a través de Juan Toribio, representante de Rodrigo y miembro del estudio jurídico de Fernando Burlando.

Elizabeth Rodrigo detenida (Foto: Policía de la Ciudad)

“Me dijo: ‘La acaban de liberar a Elizabeth Rodrigo’. Quedé impactada porque sabía que estaban trabajando para eso, pero no que hubiera sido ayer. Finalmente, tipo cuatro y media de la tarde se lo comunicaron. Fueron todos los hijos, Ayelén, el hermano y la otra hermana más chica”, relató Iavícoli.

POR QUÉ LIBERARON A LA MADRE DE AYELÉN PALEO TRAS UN MES Y MEDIO DETENIDA

A pesar de la excarcelación, Elizabeth Rodrigo sigue procesada y no puede salir del país. El cambio de carátula en la causa le permitió esperar la resolución fuera del penal, pero la investigación judicial continúa y las próximas semanas serán clave para definir su futuro.

“No es que terminó la causa. Sigue en estudio para ver cuál es la situación de la mamá de Ayelén, pero los abogados están confiados”, explicó la panelista. Además, aclaró que la mujer quedó procesada por explotación de la prostitución, según lo dispuesto por el juez Juan Pablo Masci tras el fallo de la Cámara de La Plata, que consideró que no existen peligros procesales.

Ayelén Paleo, su madre y su hermano (Foto: Instagram)

Durante su declaración, Rodrigo colaboró con la Justicia: “En ningún momento la madre se negó. Ofreció los teléfonos, ofreció las claves, mostró su casa. De hecho, tuvimos acceso a videos donde ella quería demostrar que ahí no retenía a ninguna persona”, contó Iavícoli.

REVELARON LOS INSÓLITOS MOTIVOS QUE LLEVARON A LA DETENCIÓN DE LA MADRE DE AYELÉN PALEO

La madre de Ayelén Paleo aseguró que es fotógrafa desde hace más de 20 años y martillera pública recibida, y que le saca fotos a cualquiera que lo solicite. Uno de los puntos centrales de la investigación fue el hallazgo de imágenes en su poder. “Una de las chicas que, según tengo entendido, la pasó mal realmente, se habría sacado fotos en su momento. Pero hay otra Elizabeth, con otro apellido, que también está presa. Parece que de ahí viene la confusión”, aclaró la periodista.

En medio del hermetismo, Intrusos difundió el audio que Ayelén Paleo envió a la producción tras la liberación de su madre. “Estamos muy contentos, ya era hora de estar todos en familia. Contentos, cansados también, ahora a disfrutar el Día de la Madre en familia”, expresó la exvedette, que en las últimas semanas enfrentó la presión mediática y el desafío de contener a los suyos.

Ayelén Paleo y su madre (Foto: Instagram)

La excarcelación de Elizabeth Rodrigo representa un alivio para la familia, pero la causa judicial está lejos de cerrarse. El expediente sigue bajo la lupa y la Justicia deberá determinar si existieron delitos vinculados a la explotación de la prostitución. Mientras tanto, la opinión pública y el mundo del espectáculo siguen atentos a cada paso, en una historia que mezcla exposición, escándalo y la intimidad de una familia en crisis.

