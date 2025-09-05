Ayelén Paleo habló con Juan Etchegoyen en Mitre Live sobre el dolor que atraviesa su familia tras la detención de su mamá, María del Carmen, a quien acusan de estafa y de integrar una presunta red de trata de mujeres.

A una semana del escandaloso episodio, la bailarina decidió contar públicamente el calvario que vive su familia y cómo, desde entonces, la vida de la artista cambió por completo.

“Pasan los días y van averiguando más cosas”, confesó angustiada. La mediática relató que el impacto de la noticia fue devastador y que, desde el primer momento, se vio obligada a enfrentar una situación que jamás imaginó.

La bailarina se defendió de las acusaciones. Por: Instagram

Ayelén contó que la situación la tomó completamente por sorpresa, aseguró que su mamá siempre fue una persona trabajadora y que nunca imaginó esto: “Es muy difícil todo esto. No puedo creer lo que está pasando”.

EL DOLOR DE AYELÉN PALEO Y EL APOYO DE SU ENTORNO

En medio del escándalo, la bailarina se refugió en su círculo más íntimo. “Estoy acompañada por mi familia y mis amigos, que no me sueltan la mano”, dijo a Mitre Live. Sin embargo, reconoció que el dolor es inmenso y que cada día se entera de nuevos detalles sobre la causa.

“No sé cómo va a seguir esto, pero trato de ser fuerte, es mi mamá y la amo. Voy a estar con ella pase lo que pase”, agregó Ayelén, quien también pidió respeto por el difícil momento que atraviesa su familia.

