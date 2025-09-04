La vida personal de Ayelén Paleo atraviesa un momento complicado. En las últimas horas se confirmó su separación de Andrés Gagliano, justo cuando la ex vedette enfrenta el impacto mediático y judicial por la detención de su madre, acusada en una causa que continúa generando repercusiones.

La noticia fue revelada por Juan Etchegoyen en su programa “Mitre Live”, donde explicó que la pareja venía atravesando una crisis desde hace meses. “Lo que me cuentan personas allegadas a Andrés Gagliano es que la relación llegó a su fin. Venían mal hace tiempo y todo esto terminó de derrumbar todo”, expresó el periodista.

La nueva vida de Ayelén Paleo. Foto: instagram @ayepaleo

EL DIFICIL MOMENTO DE AYELEN PALEO

En su relato, Etchegoyen aclaró que no quería centrarse en los temas judiciales que involucran a la madre de Ayelén Paleo, pero sí dar a conocer detalles de la vida personal de la bailarina. Según indicó, fue Andrés quien tomó la decisión final: “A mí me dicen que él decidió dejarla definitivamente porque si bien había encuentros esporádicos, eso ya no ocurre”.

Minutos después, el propio conductor confirmó que la información estaba chequeada con la protagonista: “Ayelén Paleo me acaba de confirmar que se separó de Andrés. Pobre, está viviendo su peor momento. Mientras espera que liberen a su mamá, también la dejaron sentimentalmente”.