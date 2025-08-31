El jueves pasado, la Justicia detuvo a Elizabeth Rodrigo, madre de la bailarina y vedette Ayelén Paleo, acusada de integrar una red criminal dedicada a la captación y explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad.

La organización, que facturaba más de 12 millones de pesos al mes, fue desarticulada tras una investigación de más de diez meses encabezada por la fiscal platense Cecilia Corfield. En los operativos realizados en CABA, el Conurbano y La Pampa, también fueron arrestados Carlos Molina y Noelia Ávalos, y se rescataron 12 mujeres de entre 22 y 45 años.

Este domingo, Ayelén Paleo decidió romper el silencio al respecto, y lo hizo en Infama, donde rompió en llanto al hablar sobre este hecho que marcó la vida de su familia. “Hoy decido hablar por no puedo seguir callada ante tanta injusticia”, dijo.

Ayelén Paleo y su madre, Elizabeth Rodrigo (Foto: Instagram @ayepaleo)

