La mamá de Ayelén Paleo continúa detenida y fue trasladada de celda y de pabellón en las últimas horas. La información fue revelada por Juan Etchegoyen en su programa “Mitre Live”, donde aportó detalles de lo sucedido.

“Ustedes saben que la mamá de Ayelén Paleo sigue detenida y en las últimas horas pasaron cosas que voy a contar”, comenzó diciendo el periodista. Según explicó, Elizabeth Rodríguez tuvo que ser trasladada de celda por decisión de las autoridades.

Etchegoyen agregó: “Tenían miedo de que le pase algo. Pregunté por los motivos pero no me dan muchos detalles. Consulté si alguien intentó atentar contra su integridad física y no me responden”. De esta manera, dejó entrever que el cambio obedecería a medidas de seguridad para resguardar su bienestar.

Elizabeth Rodrigo detenida (Foto: Policía de la Ciudad)

EL PRESENTE DE LA MADRE DE AYELÉN PALEO EN LA CÁRCEL

El conductor remarcó que la mamá de Ayelén Paleo fue cambiada tanto de celda como de pabellón, ampliando la información que previamente había dado a conocer el periodista Carlos Monti.

Ahora, la incertidumbre se centra en qué sucederá en los próximos días. Según adelantó Etchegoyen, en las próximas horas podría definirse si continúa detenida o si finalmente recupera la libertad, luego de casi quince días tras las rejas.