Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la polémica y esta vez no fue por su vida amorosa ni por sus proyectos laborales, sino por ser acusada de abandonar a sus perros. Y quien salió a defenderla fue su mamá, Nora Colosimo, a través de un contundente descargo en las redes.

“Voy a responder en general a todas las personas que, de buena fe, se están preocupando por cuatro perros que tienen mejor vida que muchos humanos”, comenzó escribiendo Nora en el posteo que reposteó Wanda.

En su mensaje, explicó que los animales se encuentran en un espacio preparado especialmente para su bienestar y que la situación está supervisada por profesionales: “Están por orden de la veterinaria. Ahí fue construido ese canil para que puedan tener aire, sol y naturaleza, y estén resguardados de los autos, de los vecinos, del frío y de los carpinchos”, detalló.

Lejos de bajar el tono, Nora también apuntó contra quienes criticaron a la conductora de MasterChef Celebrity y cuestionó las intenciones detrás de los comentarios: “Admiro a esta parte de la comunidad que tiene tiempo para poner su energía y ojos en nuestras vidas. Si la usaran para otra cosa, no estarían así como están, chusmeando vida ajena de 4 mascotas que están esterilizadas, vacunadas, alimentadas, cuidadas y felices”.

“Dejen de consumir televisión berreta. Y el vecino que tiene tiempo de llegar a la esquina y filmar propiedad y perritos privados, que me hable en privado, quiero hablarle a la cara. ¡Lo estoy esperando! Es muy clara la malicia y envidia hacia mi hija, pero más mal le desean, mejor le va”, cerró, furiosa.

TODA LA VERDAD SOBRE LA CONCILIACIÓN DE BIENES ENTRE WANDA NARA Y MAURO ICARDI EN ITALIA: “ELLA ESTÁ FELIZ”

En medio del fuerte revuelo mediático por el conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la abogada Ana Rosenfeld decidió salir a aclarar públicamente qué ocurrió en la reciente audiencia que se llevó a cabo en Italia.

A través de sus redes sociales, la letrada compartió un contundente mensaje en el que desmintió varias de las versiones que circularon en los medios sobre el proceso judicial que enfrenta la expareja.

“Por favor. No repitan falsas noticias. La audiencia que acaba de terminar solo fue de conciliación respecto a la pretensión de Mauro de deshacer la separación de bienes”, escribió Rosenfeld en su cuenta de Instagram.

Foto: Instagram (@ana.rosenfeld) Por: Fabiana Lopez

De esta manera, la letrada dejó en claro que el encuentro judicial no estuvo centrado en el divorcio entre la empresaria y el futbolista, como se había informado en algunos programas y portales.

Según explicó, la audiencia se enfocó únicamente en el intento de Icardi de revertir el régimen de separación de bienes que mantiene con Wanda Nara. Además, Rosenfeld remarcó que la jueza fue tajante durante la audiencia y que la postura de su clienta quedó bien respaldada: “¡La jueza fue clarísima! Y Wanda Nara está feliz”, aseguró en su publicación.

Ana Rosenfeld: “Por favor. No repitan falsas noticias. La audiencia que acaba de terminar solo fue de conciliación respecto a la pretensión de Mauro de deshacer la separación de bienes”.

El posteo llegó justo cuando el escándalo mediático por el llamado “Wandagate” vuelve a sumar capítulos, con versiones cruzadas sobre la situación legal y personal de la pareja que durante años fue una de las más mediáticas del mundo del espectáculo.