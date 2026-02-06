Fabián “Poroto” Cubero vivió uno de los momentos más emotivos al aire durante su participación en el programa de streamig Fernet con Grego, que conduce Grego Rossello. El exfutbolista se quebró al leer un mensaje que lo remitió de lleno a su padre, Carlos Cubero, fallecido hace poco más de cinco meses.

La escena se dio cuando el conductor del ciclo le entregó un sobre que contenía una frase. Apenas comenzó a leerla, Poroto se emocionó hasta las lágrimas: “Vos tenés que ser vago y atorrante, pero buena persona”. Sin poder continuar, expresó con la voz quebrada: “No hace falta que la lea, esta frase me la dijo mi papá, que lo perdí el año pasado. Me acuerdo siempre lo que me dijo”.

El sobre incluía además el logo del club marplatense donde Cubero dio sus primeros pasos en el fútbol. A partir de ese detalle, el exjugador recordó sus inicios: contó que el club estaba ubicado junto a una vía y que empezó a jugar desde muy chico gracias a que su tío era el técnico de su hermano mayor.

Foto: Captura de video de Instagram (@gregorossello)

Visiblemente conmovido, Cubero destacó el legado más importante que le dejó su padre, quien también fue futbolista en Mar del Plata: “Siempre ponderó ser buena persona. Más allá de ser buen futbolista o llegar a la gloria en el fútbol, lo más importante siempre para él fue eso: ser buena gente”, expresó.

Carlos Cubero fue una figura muy reconocida en el fútbol marplatense. Tras su retiro como jugador, se dedicó de lleno a su familia y continuó ligado al deporte como entrenador y reclutador en las divisiones juveniles de Vélez.

La muerte de su padre, ocurrida en agosto de 2025 a los 75 años, sigue marcando profundamente a Fabián Cubero, quien dejó ver su costado más sensible en un momento tan íntimo como sincero que conmovió a todos en el estudio.

Fabián y Carlos Cubero (Foto: Instagram).

En un contexto familiar atravesado por tensiones, versiones cruzadas y miradas puestas en cada gesto, Allegra Cubero celebró la llegada de sus 15 años rodeada de cariño y momentos íntimos. Y uno de los saludos que más dio que hablar fue el que le dedicó públicamente su papá, Fabián Cubero, con un video que desbordó emoción.

A través de sus redes sociales, Cubero compartió un clip que refleja el recorrido por la vida de su hija: imágenes actuales, recuerdos de cuando era más chica y escenas familiares que retratan su crecimiento y la complicidad entre ambos.

“Feliz 15, mi amor. Que esta nueva etapa te encuentre siendo siempre vos, con esa personalidad tan linda que tenés”, expresó el exjugador, visiblemente emocionado, en Instagram.

Foto: Captura de Instagram (@fabiancuberooficial) Por: Fabiana Lopez

“Estoy orgulloso de la persona que sos y feliz de acompañarte en cada paso. Te amo con todo mi corazón”, cerró, a corazón abierto, sumando emojis de brillo y corazón que reforzaron el clima de amor absoluto y que fue respondido por Allegra con un “Te amo, pá”.