Sabrina Rojas protagonizó uno de los momentos más desopilantes en Pasó en América cuando, en pleno vivo, quedó al descubierto una confusión doméstica que se transformó en un blooper televisivo inolvidable.

Todo ocurrió mientras la conductora intentaba resolver, desde el estudio, la cena de sus hijas, que estaban en su casa de Pilar con amigas.

Con el reloj marcando las 22.36, Sabrina interrumpió el programa y blanqueó lo que le venía pasando desde hacía rato: “Desde que empezó el programa estoy viviendo una situación”, dijo entre nerviosa y divertida, mientras Tartu y el resto del equipo la alentaban a contar qué estaba ocurriendo.

La historia era digna de una sitcom: sus hijas le habían pedido pizzas y empanadas para cenar, ella las encargó sin problema, pero nunca llegaban. Entonces volvió a pedir, creyendo que el primero se había perdido. Y después otro más. El problema era uno solo: Sabrina había enviado todos los pedidos al canal de América y no a su casa.

Cuando finalmente entendió el error, ya era tarde: “Yo vivo en Pilar y lo estaba enviando acá al canal”, admitió entre carcajadas y vergüenza, mientras empezaban a aparecer cajas y más cajas de pizza en el estudio. “¡Es una torre de pizzas!”, advirtió su compañero.

Pero el descontrol no terminó ahí. Sabrina confesó que incluso había hecho un tercer pedido, esta vez bien direccionado, para que las nenas pudieran comer: "¡Chicos, 150 lucas en pizza!”, lanzó, divertida, y aliviada por haber resuelto el problema.

