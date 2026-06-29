El fallecimiento de Ernestina Pais sigue causando un profundo impacto. Esta vez fue Moria Casán quien no pudo ocultar su tristeza al comenzar una nueva emisión de La Mañana con Moria, donde dedicó sentidas palabras a la conductora.

“Estamos atravesados por el dolor. Es una cosa muy fuerte que ha pasado. Se ha despedido de este mundo. Ha partido ya nuestra querida Ernestina Pais“, expresó Moria con la voz cargada de emoción.

Luego, la One le envió un cálido mensaje a los seres queridos de la actriz: "Un beso a toda su familia, a su hermana, a su madre, a su hijo Benicio. Querido Benicio, que tuvo la amabilidad de mandarme un videíto ayer“.

Foto: Captura (eltrece)

En ese momento, Casán recordó el intercambio que tuvo con el joven de 22 años, quien intentaba encontrar consuelo en medio del dolor: "Venía de enterrar a la madre y abro el celular y me encuentro con algo que decía: ‘Moria, mirá, yo soy muy apegado al barrio. Y vos sos de Parque Leloir, que también era el Indio Solari que partió’. Y me dice: ‘Qué año raro este’“.

Conmovida por la actitud de Benicio, Moria agregó: "Bueno, pero recordaba a su madre con alegría y que había estado con cierta alegría. Es cierto, es un chico de 22 años y, bueno, quiero recordar a la madre lo mejor“.

La emoción llegó a su punto máximo cuando en el programa comenzaron a mostrar las imágenes del último adiós a Ernestina Pais en el cementerio de la Chacarita: "Acá estamos viendo imágenes de ayer, cuando todo terminaba. Estaba en la Chacarita, acá es donde se despide el resto. Ahí termina un ser humano... Ernestina Pais. Ay, Dios mío, qué dolor“, cerró Moria, visiblemente movilizada.

El conmovedor gesto de Alejandro Guyot para despedir a Ernestina Pais (Foto Instagram)

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LA PALABRA DE UN TESTIGO QUE INTENTÓ RESCATAR A ERNESTINA PAIS DE ADENTRO DEL AUTO: “NUNCA NOS CONTESTÓ”

La muerte de Ernestina Pais, a los 54 años, continúa generando una profunda conmoción. Mientras avanza la investigación sobre el accidente ocurrido en un paso a nivel de San Isidro, un vecino que fue de los primeros en llegar al lugar rompió el silencio y relató los dramáticos minutos que vivió al intentar asistir a la conductora.

Se trata de Carlos, quien brindó su testimonio en A24 y recordó cómo reaccionó apenas escuchó el fuerte impacto del tren contra el vehículo: “Nosotros pensábamos que era un chico porque tenía la camiseta de la Selección Argentina y no se le veía la cara. No sabíamos que era ella”, explicó.

“Yo estaba acá adentro y escuché el impacto. Fuimos corriendo a mirar a ver qué pasó, a ver si la podíamos ayudar o algo. No pudimos hacer nada porque no se podían abrir las puertas, estaban todas trabadas”, agregó.

Foto: Captura (A24)

“Se movió un poquito, pero no contestaba. Le hablábamos, había una señora también que le gritaba y le preguntaba si estaba bien y nunca contestó”, siguió sobre el impacto que habría sucedido - según él- entre las 19.20 y 19.25 hs.

“Nos acercamos varios a asistirla. Había un policía que intentó abrir las puertas, pero no pudieron. La barrera funciona bien y siempre escuchamos cuando el tren toca la bocina”, cerró.

El estremecedor testimonio de Carlos aportó nuevos detalles sobre los instantes posteriores al fatal accidente que terminó con la vida de Ernestina Pais y conmovió profundamente a todo el país.