Damián, uno de los participantes más queridos de Bake Off que logró ganar el reality tiempo atrás, quedó envuelto en una polémica inesperada luego de haber realizado una torta para el cumpleaños de la hija de Eugenia "la China" Suárez. Lo que parecía un simple trabajo profesional terminó convirtiéndose en una ola de críticas feroces en las redes sociales, que lo llevaron a hacer un fuerte descargo en Sálvese Quien Pueda.

Consultado sobre cómo atravesó las últimas horas, el pastelero fue sincero y contundente: “Mal, porque parece que la gente no tiene límites últimamente. Se ponen a cancelar a todo el mundo sin ningún tipo de criterio ni de nada”, comenzó diciendo.

Visiblemente afectado, Damián remarcó lo absurdo de la situación y recordó el contexto del encargo: “Hice una torta para una nena de 8 años”, lanzó, sin poder creer el nivel de agresividad que despertó el episodio.

Foto: Captura (América)

Pero el ataque no quedó solo en críticas aisladas. Según contó, los mensajes fueron mucho más allá y apuntaron directamente contra su fuente de trabajo: “Me vienen a decir a mí, prácticamente, que cierre mi negocio”, relató. Y cerró, muy afectado: “Que no le venda más a nadie, que no me van a venir a comprar porque le vendí a una traidora”.

Damián de Bake Off: “Me vienen a decir a mí, prácticamente, que cierre mi negocio. Que no le venda más a nadie, que no me van a venir a comprar porque le vendí a una traidora”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA INCÓMODA REACCIÓN DE BENJAMÍN VICUÑA AL HABLAR DE SU RELACIÓN CON LA CHINA SUÁREZ

Benjamín Vicuña quedó en el centro de la escena tras una nota que dio a Sálvese Quien Pueda, donde habló —a medias— de su vínculo con Eugenia “la China” Suárez y dejó en evidencia una notoria incomodidad ante las preguntas sobre la relación y la crianza de sus hijos Magnolia y Amancio.

El actor fue interceptado mientras estaba con los chicos y, si bien se mostró cordial al comienzo, rápidamente empezó a cerrarse cuando la charla giró hacia su ex y la dinámica familiar.

Consultado sobre cómo está hoy el vínculo con Eugenia, Vicuña respondió con cautela:“ Bien, está súper bien. Sí, espectacular”, dijo, sin dar demasiados detalles.

Foto: Captura (América)

Ante la repregunta sobre si pudieron mejorar el diálogo o si todo sigue igual, el actor fue evasivo: “Se mantiene lo que digo siempre. No me explayo ni hablo en detalles, pero lo más importante, por supuesto, siempre, es el bienestar de los chicos. Y eso, estamos bien, está todo bien”.

Sin embargo, cuando le mencionaron si el contacto seguía siendo “entre abogados”, el clima cambió. Benjamín esquivó la respuesta y lanzó una frase que marcó distancia: “Son los ciclos de la vida. Está todo en orden, buscándole la vuelta, siempre”.

El momento más incómodo llegó cuando le consultaron por la escolarización de los chicos y cómo se organizarían entre Argentina y el exterior (la China está instalada en Turquía con su pareja, Mauro Icardi). Ahí, el actor puso un freno definitivo y habló con firmeza: “Yo feliz te hablo de mis películas, del teatro, de mi laburo, pero de los chicos, saquémoslo, por favor. Me da mucha impresión eso”.

Benjamín Vicuña: “Son los ciclos de la vida. Está todo en orden, buscándole la vuelta, siempre”.

“De nosotros, de los adultos, hablemos. Pero no te voy a hablar ni de escolarización ni de cosas que se hablan entre los padres. No puede ser un tema de un programa de televisión”, siguió.

Y cerró con un deseo: “Ojalá que vuelva todo a su curso y podamos hablar de nuestro laburo, de nuestras cosas, pero dejar a los chiquitos de lado”.