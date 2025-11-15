En una jugada de hospitalidad premium digna de la agenda VIP porteña, Gaby Álvarez armó una reunión selecta en el Hotel Faena para agasajar a Johnny Depp, quien se encuentra en Argentina tras finalizar sus compromisos profesionales.

El actor llegó al icónico hotel de Puerto Madero acompañado por Jorge “Corcho” Rodríguez, y fue recibido personalmente por Álvarez, que los escoltó hasta El Mercado, el restaurante estrella del Faena. Allí, los esperaba una mesa armada al detalle: iluminación tenue, deco sofisticada y un clima ideal para una noche que prometía ser memorable.

Apenas comenzó la velada, Gaby Álvarez tomó la palabra y dejó un mensaje que marcó el espíritu del encuentro :“Jorge es un gran amigo mío hace más de 25 años. Estoy muy contento de reunir a gente de mi confianza, amigos que nos acompañan en tu paso por el país. Deseo que tu estadía haya sido muy agradable. Estoy muy feliz de que estés acá”.

Entre los invitados destacados se encontraban Horacio Heguy, Daniela Urzi, Natalia Graciano, María Campos y Concepción Blaquier, quienes compartieron una cena que quedara marcada a fuego en sus recuerdos.

Depp, de excelente humor, se mostró cercano y atento durante toda la noche. Incluso se tomó fotos con el staff del restaurante, gesto que generó una ola de alegría entre los empleados por la humildad y buena onda del actor de Hollywood.

Tras el banquete, el grupo se trasladó a The Library Lounge, uno de los espacios más sofisticados del Faena, conocido por su estética íntima y su música en vivo. Mientras circulaban los cócteles y las charlas fluían, la madrugada guardaba un as bajo la manga.

El momento cúlmine llegó cuando Johnny Depp y “Corcho” Rodríguez agarraron dos guitarras y arrancaron una zapada espontánea que prendió fuego la noche. A los pocos segundos, María Campos se sumó con su voz para interpretar el clásico de Bob Dylan, “Knockin’ On Heaven’s Door”, generando un clima de emoción pura entre los presentes.

Pero la postal definitiva se completó cuando Gaby Álvarez se animó a sumarse al improvisado mini show, dando vida a una escena inesperada donde música y amistad se fusionaron de manera perfecta. La improvisación, liderada por Depp y Rodríguez, dejó en claro la pasión del actor por la música y convirtió la noche en una experiencia artística irrepetible.

LA CONTUNDENTE DECISIÓN QUE TOMÓ MAURO ICARDI CON WANDA NARA TRAS SU FOTO CON JOHNNY DEPP

Mauro Icardi volvió a quedar en el ojo del huracán mediático, y esta vez no fue por un rumor amoroso ni por un movimiento futbolístico, sino por una decisión digital que habla por sí sola.

El delantero, que regresó recientemente al país para reencontrarse con sus hijas, coincidió en tiempo y lugar con Johnny Depp, quien se encontraba en Buenos Aires para participar de una entrevista con Verónica Lozano en Cortá por Lozano (Telefe).

La coincidencia generó revuelo en redes, ya que Icardi se había declarado más de una vez admirador del actor de Piratas del Caribe, a quien tomó como referente durante su turbulenta separación de Wanda Nara. Muchos fans incluso especulaban con que podrían llegar a cruzarse, pero lo que nadie esperaba es lo que vino después.

Foto: Captura de X (@estefiberardi) Por: Fabiana Lopez

Horas después de que Wanda publicara una foto junto al actor de Hollywood, tras habérselo cruzado en los pasillos de Telefe, Icardi decidió dejar de seguir al actor en Instagram, tal como lo reflejó Estefi Berardi en su cuenta de X (antes Twitter).

El gesto no pasó inadvertido: los seguidores del futbolista notaron el “unfollow” en cuestión de minutos y las redes se llenaron de comentarios. Para muchos, fue una reacción de enojo o incomodidad tras la publicación de su ex, que acompañó la imagen con un mensaje más que elocuente: “Gracias por tus amables palabras”, había escrito Wanda junto a la postal que en pocos minutos se viralizó.