Ian Lucas sorprendió al hablar de su presente sentimental y revelar el motivo por el que evita mostrar demasiado a su pareja, la influencer Renata Mónaco, en las redes sociales. El influencer confirmó que está de novio, aseguró que se encuentra muy feliz y dejó una frase inesperada al explicar por qué elige preservar su relación de la exposición pública.

Todo ocurrió durante una nota con Sálvese Quien Pueda, cuando el cronista Rodrigo Bar le preguntó directamente por su situación amorosa. Lejos de esquivar la consulta, Ian fue contundente y sorprendió con su respuesta: “Estoy de novio. Es oficial y estoy súper bien. Muy feliz y tranquilo”, respondió, sin vueltas.

Sin embargo, lo más llamativo llegó cuando explicó por qué no suele compartir demasiados detalles de su romance en las redes sociales: “Me muestro poquito”, expresó. Y cerró: “Viste que a veces la felicidad a los demás no les gusta tanto, entonces prefiero cuidarlo. Pero sí, espúblico”, expresó.

Ian Lucas celebró un nuevo mes de amor con Renata Mónaco y le dedicó un romántico mensaje. Crédito: Instagram

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IAN LUCAS Y UN NUEVO CONFLICTO CON SUS COMPAÑEROS DE MASTERCHEF TRAS NO SER INVITADO A UNA CENA

Nuevo escándalo alrededor de MasterChef Celebrity. Esta vez, quien rompió el silencio fue Ian Lucas, que reveló su enojo tras quedar excluido de una cena organizada por varios de sus excompañeros del reality culinario, entre ellas Evangelina Anderson.

En una nota que dio a Sálvese Quien Pueda, Ian habló sin filtro sobre las internas que existirían dentro del grupo y dejó entrever que hay bandos muy marcados entre los participantes.

“Por último, se armó medio un escandalito ahí con el tema de la cena de Masterchef. Vos me dijiste que no te invitaron. El Turco dice que sí, que vos mentiste”, comentó el cronisto, Rodrigo Bar. Y lejos de esquivar la polémica, Ian respondió tajante: “Chico, yo no miento. Se lo juro por mi abuela que no me interesa”.

Foto: Captura (América)

Además, Ian dejó en claro que no entiende por qué algunos compañeros salieron a desmentirlo públicamente: “El turco es mi amigo, es increíble, pero no sé por qué dice eso. Se ve que lo están tirando para el otro bando”, lanzó, picante.

Pero eso no fue todo. En plena entrevista también reveló quiénes habrían quedado afuera del famoso encuentro: “La invitación no llegó ni a La Reini ni a La Joaqui ni a mí. No estamos en el grupo”, aseguró.

Ian Lucas: “La invitación no llegó ni a La Reini ni a La Joaqui ni a mí. No estamos en el grupo”.

Finalmente, el joven intentó bajarle el tono al escándalo y dejó en claro que no piensa seguir alimentando el conflicto: “Yo terminé Masterchef, hice lo que tenía que hacer, estoy tranquilo. Me sigo llevando bien con la gente que me quiero llevar bien yo y ya está. Fueron compañeros míos de trabajo y está la mejor”, cerró.