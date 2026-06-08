La despedida de Carlos Alberto “Indio” Solari dejó innumerables imágenes de dolor, emoción y agradecimiento. Sin embargo, hubo una escena que logró destacarse entre la multitud y que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más conmovedores de la jornada.

Mientras miles de personas aguardaban durante horas para darle el último adiós al histórico músico, una joven fan quebró en llanto frente a las vallas que protegían el acceso al féretro. Su angustia era tan profunda que llamó la atención de Virginia Mones Ruiz, más conocida como Viru, la compañera de vida del Indio durante 45 años.

Lejos de mantenerse al margen, Viru decidió acercarse. Según relataron quienes presenciaron el momento y tal como se pudo ver en las imágenes que pasaron en Puro Show, ella cruzó las vallas, caminó hasta donde estaba la joven y la tomó del rostro con ambas manos para intentar calmarla: “Tenés que ser fuerte, quedate todo lo que quieras”, le dijo con una ternura que conmovió a todos los presentes.

Foto: Captura (eltrece)

La fan apenas pudo contener las lágrimas. Entre palabras entrecortadas buscó expresar lo que significaba para ella la pérdida del artista que marcó su vida. Entonces llegó la frase que terminó de romper corazones: “Yo le doy el beso al Indio de tu parte”, le prometió mientras la abrazaba y la contenía en medio de la multitud.

El gesto quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de seguidores destacaron la sensibilidad y la empatía de quien acompañó al músico durante casi medio siglo.

Foto: Captura (eltrece)

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MARIO PERGOLINI HOMENAJEÓ AL INDIO SOLARI EN OTRO DÍA PERDIDO: “TUVE EL PRIVILEGIO DE CONOCERLO”

La muerte de Carlos “Indio” Solari sigue generando una profunda conmoción en el mundo artístico. Y una de las despedidas más emotivas llegó de la mano de Mario Pergolini, quien decidió abrir su programa Otro Día Perdido con unas sentidas palabras dedicadas al histórico exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Visiblemente movilizado por la noticia, el conductor interrumpió el tono habitual del ciclo para rendir homenaje a una de las figuras más influyentes de la música nacional: “Me tengo que poner un poco serio porque hoy no es un día como cualquiera. A esta altura de la noche ya todo el mundo ha hablado, han escuchado que falleció un gran artista como el Indio Solari. Algo increíble, algo impensado”, expresó.

A la hora de definir el impacto que tuvo el músico en varias generaciones, Pergolini hizo una profunda reflexión: “Hay artistas que se escuchan y hay artistas que se sienten. El Indio es esa clase de artista”, afirmó.

Foto: Captura (eltrece)

“Creo que no hay generación de argentinos vivos en este momento que no entienda o que no haya sido atravesada por la música de Los Redondos o por la música del Indio”, agregó.

Para el conductor, incluso quienes nunca fueron fanáticos de su obra pueden dimensionar el fenómeno popular que representó: “Aquellos que no lo han atravesado porque no eran sus palos o porque no les gustaban, entenderán los grandes movimientos de personas que generó yendo a ver a Los Redondos primero y después siguiéndolo como solista por todo el país”, señaló.

Uno de los momentos más personales del homenaje llegó cuando Pergolini recordó su vínculo con el músico y la confianza que depositó en él a lo largo de los años: “Yo, la verdad, tuve el privilegio de conocerlo. Tuve también el honor de que me cediera su palabra cuando él nunca hablaba. La verdad que con eso me bendijo porque me puso en un lugar que a lo mejor ni me merecía ni debía estar”, contó.

Foto: Instagram (@indiosolarioficial)

Pergolini también destacó el lugar irrepetible que, a su criterio, ocupa Solari dentro de la cultura argentina: “Hace poco hablábamos de cuál sería el Olimpo de la música argentina. Solari para mí está en un Olimpo distinto por el tipo de música que hizo y por el tipo de popularidad que alcanzó, como ningún artista en la Argentina tuvo”, aseguró.

Sobre el final, el conductor se puso en la piel de los miles de fanáticos que hoy atraviesan el duelo por la partida de su ídolo: “Estoy seguro de que hay muchos que sienten que se les fue un amigo, alguien que cantó cosas que nadie les decía. Se emocionarán y habrán estado tristes con esta noticia”, concluyó.