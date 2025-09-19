Dueña de un estilo inconfundible, Wanda Nara comenzó una nueva etapa en la televisión argentina y lo hizo mostrando uno de los rincones más exclusivos de su día a día: su camarín en Telefe.

A través de su Instagram Stories, la conductora de MasterChef Celebrity reveló cómo se está preparando el lugar donde pasará gran parte de sus jornadas de grabación.

“Empezando a preparar el lugar donde voy a estar muchas horas. Mi camarín”, escribió Wanda junto a la imagen de un living sofisticado, con sillón blanco, almohadones en tonos azules y marrones, mesa ratona de diseño, y hasta sus valijas de lujo lista para instalarse.

Además, la empresaria mostró su look total black con el que llegó al lugar para el “Día 1”, posando frente al espejo con un outfit canchero, lentes de sol y cartera de una reconocida marca.

Fiel a su estilo, Wanda dejó en claro que su camarín no será un simple espacio de trabajo, sino un refugio glamoroso para acompañar sus largas jornadas al frente del reality de cocina más visto del país.

LA REACCIÓN DE WANDA NARA AL ENTERARSE DE QUE LOS HIJOS DE LA CHINA SUÁREZ VAN AL COLEGIO EN TURQUÍA

La noticia de que los hijos de Eugenia “la China Suárez” están escolarizados en Turquía no pasó inadvertida en el mundo del espectáculo. Y quien no se mostró indiferente fue Wanda Nara, que enseguida reaccionó desde sus redes sociales.

Minutos después de que la actriz confirmara la escolarización de Magnolia y Amancio (frutos de su relación con Benjamín Vicuña) en el país europeo, Wanda se volcó a Instagram para dejar en claro que sus hijos disfrutan de lo lindo en Argentina.

En una seguidilla de fotos de sus historias, la mediática compartió postales de Valentino, Constantino y Benedicto —los hijos que tuvo con Maxi López— y de las niñas que tiene con Mauro Icardi— durante una salida familiar al Monumental.

Las imágenes mostraron a la familia atentos al partido de River desde el palco, entre charlas, risas, comida y bebida, en un clima de complicidad absoluta.

Con esta movida, Wanda pareció marcar sutilmente su postura frente a la polémica que rodea a la China Suárez, en medio de las tensiones legales con Benjamín Vicuña por la crianza y educación de los chicos.

