Las cocinas de MasterChef Celebrity ya están que arden, y el reality ni siquiera empezó.

Ángel de Brito reveló en LAM que una de las figuras más queridas y populares del país solo estará en el programa durante un mes. Y lo más sorpresivo: ya tiene reemplazo confirmado.

Foto: Instagram.

QUIÉNES SON LOS FAMOSOS QUE PARTICIPARÁN DE MASTERCHEF CELEBRITY

La Joaqui, Momi Giardina, Luis Ventura, Sofi Martínez, Diego Schwartzman, Esteban Mirol, Maxi López, Emilia Attias, Andy Chango, Eugenia Tobal, Susana Roccasalvo, Jorge Roña Castro, Marixa Balli, Pablo Lescano, Agustín “Cachete” Sierra, Claudio “Turco” Husain, Alex Pelao, Valentina Cervantes, Evangelina Anderson y Ian Lucas.

QUIÉN ES LA FAMOSA QUE SOLO PARTICIPARÁ UN MES

El 12 de septiembre, Ángel de Brito volvió de sus vacaciones y reveló que Romina “Momi” Giardina solo participará un mes de MasterChef Celebrity. Si bien no delineó los motivos de su sorpresiva baja, el conductor de LAM contó que ya tiene reemplazante.

“Momi Giardina va a participar un mes”, afirmó Ángel, generando desilusión con la breve participación de la actriz y humorista.

El nuevo desafío de Momi Giardina como host en La Voz Argentina.

Acto seguido, De Brito concluyó la información: “La reemplazante de Momi es Selva de GH”.

Selva sorprendió con su simpatía en la casa de "Gran Hermano". (Foto: Captura Telefe)

