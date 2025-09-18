Luego de mostrarse juntos en Punta del Este, Wanda Nara fue vista en el palco del Estadio Monumental junto con Matín Migueles.

Habitualmente, la conductora asiste con sus hijos y otros integrantes de su familia, pero esta vez sumó a su nueva pareja.

Si bien la empresaria no compartió contenido en redes sociales, sí lo hicieron los hinchas que estaban en la tribuna o en palcos aledaños.

Wanda Nara estuvo en el palco de River con sus hijos y Martín Migueles | Créditos: X @fedeflowers

“Ya está integrado a la familia: Wanda anoche en su palco de River juntos sus hijos (con amigos) y Martín Migueles mirando River Vs Palmeiras”, comentó Fede Flowers en X.

WANDA NARA EN RIVER CON SU NOVIO

La conductora y empresaria, además de ser hincha de River, es mamá de Valentino, que juega en las inferiores del club.

Wanda Nara desde el Chateau Libertador, con vista al Monumental.

Incluso, vive a pocas cuadras del Monumental, en el Chateau Libertador, desde donde tiene vista al estadio. Ahora, acudió con Martín Migueles, en un claro guiño de “blanqueo”.